Plötzlich taucht ein Evaluierungsbericht auf

Der geforderte Evaluierungsbericht hat lange auf sich warten lassen. Doch plötzlich, wenige Tage nachdem der Rechnungsabschluss des Vorarlberger Rettungsfonds das finanzielle Desaster offenbart hat, wird ein solcher aus dem Talon gezückt. Und diese habe ergeben, dass für den Winterbetrieb drei Hubschrauber ausreichend seien. Konkret bedeutet dies, dass man künftig bei winterlichen Rettungseinsätzen auf den Helikopter der privaten Schenk Air (Schruns) verzichten wird – also ausgerechnet auf jenen Anbieter, der sich bereits durch das alte Modell benachteiligt sah und daran massive Kritik geübt hatte.