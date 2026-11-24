Wie berichtet sind in Vorarlberg die Kosten für die Flugrettung explodiert – von 400.000 Euro im Jahr 2024 auf 1,8 Millionen Euro im Jahr 2025. Die Bergrettung, die im Ländle die Flugeinsätze im Auftrag des Landes abwickelt, hat nun reagiert: Diesen Winter werden statt vier nur noch drei Hubschrauber im Einsatz sein.
Es war eine Kostenexplosion mit Ansage: Bereits im Jahr 2024 hatte der Landesrechnungshof davor gewarnt, dass die Kosten aus dem Ufer laufen könnten und eine Evaluierung des Flugrettungssystems unter wirtschaftlichen und medizinischen Schritten angemahnt. Zudem kritisierten die Prüfer, dass es im Vorfeld der 2022 beschlossenen Verdoppelung der Hubschrauberflotte für die Wintersaison keine fundierte Erhebung des tatsächlichen Bedarfs gegeben habe.
Plötzlich taucht ein Evaluierungsbericht auf
Der geforderte Evaluierungsbericht hat lange auf sich warten lassen. Doch plötzlich, wenige Tage nachdem der Rechnungsabschluss des Vorarlberger Rettungsfonds das finanzielle Desaster offenbart hat, wird ein solcher aus dem Talon gezückt. Und diese habe ergeben, dass für den Winterbetrieb drei Hubschrauber ausreichend seien. Konkret bedeutet dies, dass man künftig bei winterlichen Rettungseinsätzen auf den Helikopter der privaten Schenk Air (Schruns) verzichten wird – also ausgerechnet auf jenen Anbieter, der sich bereits durch das alte Modell benachteiligt sah und daran massive Kritik geübt hatte.
Hohe Verfügbarkeit an Hubschraubern
Somit werden künftig im Sommer wie bisher zwei Hubschrauber im Einsatz sein und während der Wintersaison statt bislang vier nur noch drei. Martin Burger, Leiter der Vorarlberger Bergrettung, betonte gegenüber dem ORF, dass mit diesem Modell alle Einsatzspitzen abgedeckt werden könnten, zudem sei auch ein wirtschaftlicher Betrieb gesichert.
Angst vor Versorgungsengpässen braucht man keine zu haben: Im Ländle ist die Verfügbarkeit von Notarzthubschraubern im Vergleich zu anderen Regionen sehr hoch, dementsprechend kurz sind auch die Anflugzeiten – daran werde sich auch in Zukunft nicht ändern, verspricht die Bergrettung. Kommendes Jahr wird der Landesrechnungshof die Flugrettung noch einmal genau unter die Lupe nehmen. Spätestens dann wird sich offenbaren, ob die getätigten Anpassungen tatsächlich gefruchtet haben.
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