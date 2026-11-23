Der Weltcup in Gurgl verlief nicht wirklich nach dem Geschmack der heimischen Skifans. Und auch beim Europacup-Auftakt im finnischen Levi sah es mit Ausnahme von Leonie Raich für Ski Austria nicht sonderlich berauschend aus. Das soll sich aber ändern, wenn am Donnerstag die Herren in Suomo loslegen.
Nachdem der Weltcup in Gurgl bereits sein drittes Rennwochenende absolviert hatte, hat nun auch der Europacup (EC) gestartet. Bei den Damen-Slaloms in Levi waren zwar keine Ländle-Damen am Start. Die Situation wird am Mittwoch und Donnerstag bei den Herren-Slalolms in Suomo (Fin) aber anders aussehen. Da sind mit dem Mellauer Jakob Greber und dem Silbertaler Moritz Zudrell gleich zwei VSV-Asse dabei.
Bitteres Ende nach Topstart
2025 erwischte Greber einen Top-Start in die EC-Saison. Dritter in Levi, Zweiter im schwedischen Storklinten, Dritter Obereggen (It). Nach einem weiteren dritten Rang Baqueira-Beret (Sp) kam „Jack“ sogar mit Chancen auf den Gesamtsieg in der Slalomwertung zum Finale nach Schladming. Dort schied der Heeressportler aber aus und verpasste als Gesamt-Fünfter auch ein fixes Ticket für die Weltcupsaison 2026/27.
Zusätzliche Startplätze winken
Der Hauptpreis der „zweiten Ski-Liga“, die es für die Top-3 in Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf und Slalom gibt. Diese Startplätze sind personalisiert und fallen nicht in die begrenzten Länderkontingente. Davon profitiert in diesem Winter etwa die Tschaggunserin Emily Schöpf, die in der Vorsaison Dritte in der Super-G-Europacupwertung. Der ÖSV hat kann damit beim ersten Super-G der Saison in Beaver Creek am 13. Dezember neun Damen aus der Nationen-Quote plus Schöpf, sowie die Salzburgerin Lisa Grill – Zweite der Super-G-Europacupgesamtwertung – an den Start schicken.
Ortlieb und Strolz
Der absolute Jackpot im Europacup ist allerdings der Sieg in der Gesamtwertung. Damit ist man in der Folgesaison nämlich in allen Disziplinen startberechtigt. Zudem bekommt man damit – im Falle einer Verletzung – auch in der Folgesaison eine weitere Chance. Die letzten Vorarlberger EC-Gesamtsiege datieren aus der Saison 2017/18. Damals triumphierten die Lecherin Nina Ortlieb und der Warther Johannes Strolz.
Nein, schön war das abgelaufene Weltcup-Wochenende in Gurgl aus österreichischer Sicht tatsächlich nicht. Daran konnte weder Rang fünf von Michi Matt, noch der Umstand, dass am Sonntag fünf ÖSV-Herren im Finale der Top-30 waren, etwas ändern.
Dass erstmals seit fast 30 Jahren keine einzige Österreicherin in einem Slalom punkten konnte, wurde von vielen als Debakel eingeordnet. Ein zu polemisches Urteil! Ein Debakel wäre es, wenn sich keine Ski-Austria-Lady fürs Finale qualifiziert hätte. Ein Ausfall – wie er Kathi Truppe und Natalie Falch passierte – ist im Slalom immer möglich.
Ausfälle schmerzen
Fakt ist: Mit Nina Astner, Kathi Gallhuber und Kathi Liensberger fehlen drei Damen verletzt, die eigentlich gesetzt wären. Die Folge: In Gurgl nahm der ÖSV nur sechs der acht verfügbaren Startplätze in Anspruch. In Levi beim Auftakt waren es noch sieben gewesen, doch die Tirolerin Leonie Raich blieb in Finnland, wo der Europacup mit zwei Slaloms startete. Und dort war die 21-Jährige zweimal die beste rot-weiß-rote Dame. Nach Rang 18 im ersten Rennen wurde Raich am Sonntag starke Vierte.
Das eigentliche Debakel des Wochenendes spielte sich dahinter ab. In beiden Rennen schaffte es keine andere Österreicherin in die Top-30. Mehr noch: Während die Schweiz zehn, Italien neun und Frankreich acht Läuferinnen an den Start schickte, waren nur fünf ÖSV-Girls dabei. Scheint, als ob uns die Läuferinnen ausgehen...
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