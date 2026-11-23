Zusätzliche Startplätze winken

Der Hauptpreis der „zweiten Ski-Liga“, die es für die Top-3 in Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf und Slalom gibt. Diese Startplätze sind personalisiert und fallen nicht in die begrenzten Länderkontingente. Davon profitiert in diesem Winter etwa die Tschaggunserin Emily Schöpf, die in der Vorsaison Dritte in der Super-G-Europacupwertung. Der ÖSV hat kann damit beim ersten Super-G der Saison in Beaver Creek am 13. Dezember neun Damen aus der Nationen-Quote plus Schöpf, sowie die Salzburgerin Lisa Grill – Zweite der Super-G-Europacupgesamtwertung – an den Start schicken.