Es war für die Festspiele eine fast schon schicksalhafte Verbindung: 1981 übernahm Günter Rhomberg die Präsidentschaft des Festivals und holte wenig später Alfred Wopmann als Intendanten nach Bregenz. Gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor Franz Salzmann und dem Technischen Direktor Gerd Alfons gelang es ihnen, das Festival künstlerisch wie wirtschaftlich neu auszurichten und zu internationalem Ansehen zu führen. Vor allem mit dem mutigen Schritt von der Operette zur großen Oper leitete Alfred Wopmann Mitte der 1980er-Jahre eine neue Ära auf der Seebühne ein. Er erkannte das einzigartige Potenzial dieses Spielorts: die Weite des Bodensees, die Natur als Teil der Inszenierung und die Möglichkeit, Oper für Tausende Menschen zu einem unmittelbaren Erlebnis zu machen. Die Inszenierungen sollten das Publikum überraschen und herausfordern – mit ungewöhnlichen Interpretationen und einer ebenso fantasievollen wie gewagten Bildsprache. Große Oper für alle, ohne Abstriche am künstlerischen Anspruch.