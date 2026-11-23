Alfred Wopmann, der langjährige Intendant der Bregenzer Festspiele, prägte mit seinen Ideen die Entwicklung des Festivals maßgeblich. Vieles, was er anschob, hat bis heute Bestand. Heute feiert der gebürtige Oberösterreicher seinen 90. Geburtstag.
Es war für die Festspiele eine fast schon schicksalhafte Verbindung: 1981 übernahm Günter Rhomberg die Präsidentschaft des Festivals und holte wenig später Alfred Wopmann als Intendanten nach Bregenz. Gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor Franz Salzmann und dem Technischen Direktor Gerd Alfons gelang es ihnen, das Festival künstlerisch wie wirtschaftlich neu auszurichten und zu internationalem Ansehen zu führen. Vor allem mit dem mutigen Schritt von der Operette zur großen Oper leitete Alfred Wopmann Mitte der 1980er-Jahre eine neue Ära auf der Seebühne ein. Er erkannte das einzigartige Potenzial dieses Spielorts: die Weite des Bodensees, die Natur als Teil der Inszenierung und die Möglichkeit, Oper für Tausende Menschen zu einem unmittelbaren Erlebnis zu machen. Die Inszenierungen sollten das Publikum überraschen und herausfordern – mit ungewöhnlichen Interpretationen und einer ebenso fantasievollen wie gewagten Bildsprache. Große Oper für alle, ohne Abstriche am künstlerischen Anspruch.
Der große Durchbruch mit Mozarts Zauberflöte
Mit Mozarts Zauberflöte in der Inszenierung von Jérôme Savary und dem Bühnenbild von Michel Lebois gelang 1985 der entscheidende Durchbruch. Die bildgewaltige Produktion begeisterte Publikum und Presse gleichermaßen und wurde zu einem Meilenstein in der Geschichte der Bregenzer Festspiele. Der überwältigende Erfolg begründete auch den bis heute bestehenden Zweijahresrhythmus des Spiels auf dem See. Mit der „Bregenzer Dramaturgie“ – populäre Opern auf der Seebühne, selten gespielte Werke im Festspielhaus und seit 1998 zeitgenössisches Musiktheater auf der Werkstattbühne – schuf Wopmann darüber hinaus ein künstlerisches Konzept, das die Identität des Festivals bis heute prägt.
Alfred Wopmann hat mit seinen Ideen, seinem Mut und seiner großen Leidenschaft für die Oper ein bedeutendes Stück Festspielgeschichte geschrieben.
Lilli Paasikivi, Intendantin der Bregenzer Festspiele
Vielfach ausgezeichnet und hoch angesehen
Auch nach seiner Bregenzer Zeit blieb Alfred Wopmann der Kulturwelt als gefragter Berater, Lehrender und in zahlreichen Gremien eng verbunden und wurde für seine Verdienste vielfach ausgezeichnet. „Alfred Wopmann hat mit seinen Ideen, seinem Mut und seiner großen Leidenschaft für die Oper ein bedeutendes Stück Festspielgeschichte geschrieben. Er hat nicht nur neue Wege beschritten, sondern gemeinsam mit seinen Weggefährten etwas geschaffen, das weit über seine eigene Intendanz hinauswirkt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Wir gratulieren ihm von Herzen zum 90. Geburtstag und wünschen ihm alles Gute“, streut Intendantin Lilli Paasikivi dem Jubilar Rosen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.