Nach dem Scharmützel folgen jetzt Taten

In diesem Fall scheint das politische Hickhack fruchtbar gewesen zu sein: Nachdem sich die Sozialversicherung mit einem konkreten Antrag zum weiteren Ausbau der wohnortnahen Gesundheitsversorgung in Vorarlberg bekannt hatte, zog nun auch das Land nach. In einer Sitzung am Montag hat sich die Landeszielsteuerungskommission darauf verständigt, im Frühjahr 2027 vier zusätzliche Primärversorgungseinheiten (PVE) – zwei im Norden, zwei im Süden des Landes – im „Regionalen Strukturplan“ zu verankern. Dies sei ein wichtiger Zwischenschritt, so Rüscher, die zugleich unterstrich, dass man am Ziel, bis 2030 insgesamt zehn neue PVE zu eröffnen, festhalte: „Wir wollen die Primärversorgung in ganz Vorarlberg weiter stärken.“