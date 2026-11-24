Der Nachzügler holt auf: In Vorarlberg sollen im Frühjahr 2027 vier zusätzliche Primärversorgungseinheiten (PVE) im „Regionalen Strukturplan Gesundheit“ verankert werden. Darauf hat sich die Landeszielsteuerungskommission geeinigt.
Beim Ausbau der wohnortnahen Gesundheitsversorgung ist Vorarlberg lange hinterhergehinkt. Im „Regionalen Strukturplan“ des Landes gab es bislang – im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern – keine verbindliche Zielvorgabe für neue Primärversorgungseinheiten (PVE). Zur Erklärung: Primärversorgungszentren bündeln Hausärzte, Pflegekräfte und Therapeuten unter einem Dach. Das soll Spitäler entlasten und Wartezeiten für Patienten verkürzen.
Zwist zwischen Land und ÖGK
Die Vorarlberger Lässlichkeit beim Ausbau der PVE ist in der Vergangenheit unter anderem von ÖGK-Obmann Andreas Huss scharf kritisiert worden. Das wiederum wollte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) nicht auf sich sitzen lassen und spielte den Ball prompt zurück. Zum einen betonte sie, dass Vorarlberg bis 2030 zehn zusätzliche PVE schaffen wolle – aktuell gibt es deren drei. Zum anderen verwies sie darauf, dass das Land bei solchen Einrichtungen primär als Fördergeber fungiere und nahm ihrerseits die ÖGK und die Ärztekammer ins Gebet. „Wer mehr Zentren fordert, muss auch die entsprechenden Entscheidungen vorbereiten und ermöglichen“, stellte sie klar.
Nach dem Scharmützel folgen jetzt Taten
In diesem Fall scheint das politische Hickhack fruchtbar gewesen zu sein: Nachdem sich die Sozialversicherung mit einem konkreten Antrag zum weiteren Ausbau der wohnortnahen Gesundheitsversorgung in Vorarlberg bekannt hatte, zog nun auch das Land nach. In einer Sitzung am Montag hat sich die Landeszielsteuerungskommission darauf verständigt, im Frühjahr 2027 vier zusätzliche Primärversorgungseinheiten (PVE) – zwei im Norden, zwei im Süden des Landes – im „Regionalen Strukturplan“ zu verankern. Dies sei ein wichtiger Zwischenschritt, so Rüscher, die zugleich unterstrich, dass man am Ziel, bis 2030 insgesamt zehn neue PVE zu eröffnen, festhalte: „Wir wollen die Primärversorgung in ganz Vorarlberg weiter stärken.“
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