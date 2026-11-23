Dabei präsentierte sich eine Vorarlbergerin schon in guter Form. Franziska Leitner vom SC Schröcken fuhr am Samstag beim FIS-Slalom auf der Gasselhöhe mit Nummer 16 im ersten Lauf noch auf Rang vier – nur 0,64 Sekunden hinter der späteren Siegerin Marie Bogner (D). Eine Top-Ausgangslage, aus der die 19-Jährige aber kein Kapital schlagen konnte: Aus in Lauf zwei.