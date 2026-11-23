Nachdem der Weltcup in Gurgl bereits sein drittes Wochenende hinter sich gebracht hatte und zuletzt auch der Europacup mit den Damen-Slaloms in Levi (Fin) losging, war es nun auch eine Ebene tiefer soweit: Am Pass Thurn fanden die ersten FIS-Rennen in Österreich statt.
Dabei präsentierte sich eine Vorarlbergerin schon in guter Form. Franziska Leitner vom SC Schröcken fuhr am Samstag beim FIS-Slalom auf der Gasselhöhe mit Nummer 16 im ersten Lauf noch auf Rang vier – nur 0,64 Sekunden hinter der späteren Siegerin Marie Bogner (D). Eine Top-Ausgangslage, aus der die 19-Jährige aber kein Kapital schlagen konnte: Aus in Lauf zwei.
Im zweiten Rennen am Sonntag schaffte es die Schülerin der Skitourismusschule Bad Hofgastein dann auf Rang zehn, 3,94 Sekunden hinter Bogner, die ihren zweiten Sieg einfahren konnte.
Mit Nummer 109 ins Spitzenfeld
Gestern legten am Pass Thurn auch die Herren mit einem FIS-NJR-Slalom los. Bester Vorarlberger beim Sieg des Tirolers Julian Sapl war der 17-jährige Florian Bayer. Mit 3,06 Sekunden Rückstand belegte der Läufer des SV Tosters Rang 13. Für Aufsehen sorgte ein erst 16-jähriger Tiroler: Ruiz Herzog vom WSV Gerlos fuhr in Lauf eins mit Nummer 109 auf Platz acht, fiel im Finale aber noch auf Position 17 zurück.
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