Nur noch Tirol und Vorarlberg – so begann Ende Juli die erste Saison der Westliga neu. Die Hoffnungen der acht Ländle-Klubs: weniger Kilometer auf der Straße, mehr Zuschauer bei Heimspielen. Die erste Hoffnung erfüllte sich, da die Reisen nach Salzburg nicht mehr notwendig waren. Die Fans wurden erfolgsabhängig mehr – allerdings nicht dadurch, dass es mehr Lokalduelle gab.
Sportlich hat Hohenems überzeugt: 14 Siege in 17 Spielen – Winterkönig. Trainer Werner Grabherr formte in seiner dritten Saison bei den Emsern eine homogene Truppe, die kaum Schwachpunkte aufweist. Das wirkte sich auf den Besuch im Herrenried aus: Durchschnittlich kamen 120 Fans pro Spiel mehr als vorige Saison.
Kaum veränderte Röthner
Röthis hat die Zuschauerzahl aus dem Eliteliga-Meisterjahr (390) in die Westliga mitgenommen. Und hat sich in der Liga als Siebenter in der Tabelle überraschend klar etabliert. Mit einer kaum veränderten Mannschaft gegenüber der Vorsaison und mit vielen Spielern, die den eigenen Nachwuchs durchlaufen haben.
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Rothosen enttäuschen trotz Toptorjäger
Nur zwei Ränge hinter dem FC Dornbirn, der allerdings mit anderen Ambitionen in die Saison ging. Nach nur drei Runden, in denen die Rothosen sieben Punkte holten, stellte man Trainer Heinz Fuchsbichler frei und ersetzte ihn durch Roman Ellensohn. Mit überschaubarem Erfolg: Aktuell hat Dornbirn elf Punkte Rückstand auf Hohenems. Ambitionen in Richtung Aufstieg in die 2. Liga sind schon früh obsolet geworden. Das im Sommer kräftig umgebaute Team kam nicht an die Vorjahresleistung heran. Zudem gab es ein kleines Zuschauerminus von 25 Fans pro Spiel auf der Birkenwiese. Zumindest stellen die „Rothosen“ mit Tamas Herbaly den Toptorjäger der Liga: 15 Volltreffer bedeuten Platz eins in dieser Wertung.
Fünf Ländle-Nachzügler
Das Vorarlberger Quintett am Ende der Tabelle konnte mit den Tiroler Klubs nie mithalten. Der Besuch beim Vorletzten FC Lustenau reduzierte sich um 130 Zuseher pro Spiel. Das wird im Frühjahr noch mehr werden, weil die Blau-Weißen wegen Sanierungsarbeiten im Stadion an der Holzstraße ausweichen müssen. Noch ist unklar, wo man spielen wird.
Wolfurt, Lauterach und Lochau hielten die Besucherzahlen aus der Vorsaison. Um 60 Zuschauer mehr kamen zu den Heimspielen der Altach-Amateure. Sportlich hätte man sich von den Fohlen des Bundesligisten mehr erwartet als Platz 13.
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