Rothosen enttäuschen trotz Toptorjäger

Nur zwei Ränge hinter dem FC Dornbirn, der allerdings mit anderen Ambitionen in die Saison ging. Nach nur drei Runden, in denen die Rothosen sieben Punkte holten, stellte man Trainer Heinz Fuchsbichler frei und ersetzte ihn durch Roman Ellensohn. Mit überschaubarem Erfolg: Aktuell hat Dornbirn elf Punkte Rückstand auf Hohenems. Ambitionen in Richtung Aufstieg in die 2. Liga sind schon früh obsolet geworden. Das im Sommer kräftig umgebaute Team kam nicht an die Vorjahresleistung heran. Zudem gab es ein kleines Zuschauerminus von 25 Fans pro Spiel auf der Birkenwiese. Zumindest stellen die „Rothosen“ mit Tamas Herbaly den Toptorjäger der Liga: 15 Volltreffer bedeuten Platz eins in dieser Wertung.