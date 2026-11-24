▶ Leo Mätzler feierte mit Regensburg in der 3. deutschen Bundesliga einen 3:1-Heimerfolg gegen Würzburg. Der gebürtige Dornbirner stand dabei 90 Minuten als Innenverteidiger am Feld.

▶ Erstmals seit 18. Oktober stand Eileen Campbell bei Union Berlin wieder in der Startelf. Trotz vier Schüssen aufs Tor und 25 gespielten Pässen, von denen 84 Prozent ankamen, konnte die Feldkircherin die 0:3-Heimpleite ihres Teams gegen Leverkusen nicht verhindern.