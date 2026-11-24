Während der Fußball in Vorarlberg in die Winterpause gegangen ist, geht es für die Ländle-Profis im Ausland in den Top-Ligen noch weiter. Der vergangene Spieltag war jedoch nicht der allerbeste aus Sicht der Vorarlberger.
So schlugen sich die Vorarlberger LegionärInnen am Wochenende:
▶ Paul Wanner, zuletzt mit Fußsohlenverletzung out, saß in der niederländischen Eredivise beim 4:1-Heimsieg von Leader PSV Eindhoven gegen Nijmengen auf der Bank.
▶ Yanik Spalt stand beim 0:0 des VfB Stuttgart auf Schalke in der Startelf, spielte 25 Pässe von denen 88 Prozent ankamen. Nach 70 Minuten wurde er ausgewechselt.
▶ Ex-Austria-Lustenau-Verteidiger Darijo Grujcic spielte beim torlosen Auswärts-Remis seines Klubs Wisla Krakau bei Radomiak Radom in der polnischen Ekstraklasa durch.
▶ Leo Mätzler feierte mit Regensburg in der 3. deutschen Bundesliga einen 3:1-Heimerfolg gegen Würzburg. Der gebürtige Dornbirner stand dabei 90 Minuten als Innenverteidiger am Feld.
▶ Erstmals seit 18. Oktober stand Eileen Campbell bei Union Berlin wieder in der Startelf. Trotz vier Schüssen aufs Tor und 25 gespielten Pässen, von denen 84 Prozent ankamen, konnte die Feldkircherin die 0:3-Heimpleite ihres Teams gegen Leverkusen nicht verhindern.
▶ Carina Brunold verzeichnete beim Freiburger 2:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart 32 Ballkontakte und gab drei Schüsse aufs Tor ab. Nach 70 Minuten wurde die Dornbirnerin ausgewechselt.
▶ Christopher Olivier unterlag mit Bröndby IF mit 0:2 vor eigenem Publikum gegen Midtjylland, zeigte dabei aber eine starke Leistung. Der Auer verzeichnete zwei Torschüsse, einen davon an den Pfosten. Mit einer Passquote von 76 Prozent zählte er zu den Besten seines Teams, in der 85. Minute wurde er ausgewechselt.
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