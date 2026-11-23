Die Abzocke folgt immer einem ähnlichen Drehbuch: Die Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus. Im Verlauf des Telefonats wird dem Opfer vorgegaukelt, dass in der Nachbarschaft Einbrüche bzw. eine Straftat verübt worden seien und daher alle Wertgegenstände gesichert werden sollten. Auf diese Weise erlangen die Betrüger Kenntnis darüber, ob jemand Bargeld oder Wertgegenstände bei sich zuhause herumliegen hat.