Wie zuverlässig messen Wearables Ihren Schlaf?

Als Apple Anfang September seine neue Watch Series 12 vorstellte, wurde vor allem eine neue Funktion in den Vordergrund gerückt: das sogenannte Tagesform-Feature. Basierend auf den letzten Aktivitäten, Vitalzeichen und eben auch der Schlafqualität, berechnet dieses jeden Morgen einen konkreten Wert, der die persönliche Leistungsfähigkeit für den Tag angibt. Doch wie zuverlässig lassen sich Schlaf und dessen Qualität überhaupt per Wearable messen?