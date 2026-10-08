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Wie zuverlässig messen Wearables Ihren Schlaf?

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08.10.2026 17:21
Immer mehr Menschen tragen nachts einen Tracker, in der Hoffnung, dadurch mehr über ihren Schlaf ...
Immer mehr Menschen tragen nachts einen Tracker, in der Hoffnung, dadurch mehr über ihren Schlaf zu erfahren.(Bild: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Wer morgens wissen möchte, wie gut er oder sie in der Nacht zuvor geschlafen hat, muss dafür heutzutage nur auf Smartwatch oder Fitnesstracker blicken. Detailliert geben die Geräte Auskunft über Dauer, Phasen und Qualität des Schlafes, zumeist garniert mit einem „Schlafscore“ als Bewertung. Doch wie zuverlässig sind diese Zahlen?

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Als Apple Anfang September seine neue Watch Series 12 vorstellte, wurde vor allem eine neue Funktion in den Vordergrund gerückt: das sogenannte Tagesform-Feature. Basierend auf den letzten Aktivitäten, Vitalzeichen und eben auch der Schlafqualität, berechnet dieses jeden Morgen einen konkreten Wert, der die persönliche Leistungsfähigkeit für den Tag angibt. Doch wie zuverlässig lassen sich Schlaf und dessen Qualität überhaupt per Wearable messen?

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