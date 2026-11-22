„Grüne wieder in der Regierung wäre das Beste für Österreich“

Sie könne daher nur lachen, wenn sie von Comeback-Gerüchten hört. Er sei nicht dafür geeignet, „ein hohes Amt in dieser Republik“ innezuhaben. Mit anderen ÖVP-Mitgliedern habe die Zusammenarbeit hingegen gut funktioniert. Generell findet sie, dass es das Beste für Österreich wäre, wenn die Grünen wieder regieren würden. Denn: die SPÖ sei „eine einzige Enttäuschung“, die FPÖ biete „keine einzige Lösung“. Das Ziel für die nächste Wahl sei es deswegen, wenn die Grünen wieder am Ruder sitzen würden.