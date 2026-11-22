Sigi Maurer (Grüne) spart im neuen krone.tv-Format nicht mit klaren Worten: Ex-Kanzler Sebastian Kurz sei für ein hohes Amt nicht geeignet, die SPÖ eine „einzige Enttäuschung“ und die FPÖ biete „keine Lösung“. Auch über Drohungen und ihr Mittelfinger-Foto spricht die Politikerin offen wie nie ...
Bei „Normal reden mit Katia Wagner“ ist der Name Programm. Beim gemeinsamen Kochen wird die stellvertrenende Klubobfrau der Grünen, Sigi Maurer, gesprächig. Während die grüne Abgeordnete den Teig für Käsespätzle knetet, blickt sie schonungslos auf die grüne Zeit in der Regierung zurück. Besonders negativ nachhaltig hat sie die Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz in Erinnerung. „Ich habe mit ihm regiert. Ich habe viel mit ihm diskutiert. „Ich bin froh, dass er nicht mehr Teil der politischen Sphäre ist“, fasst sie ihre Erfahrungen schonungslos zusammen.
„Grüne wieder in der Regierung wäre das Beste für Österreich“
Sie könne daher nur lachen, wenn sie von Comeback-Gerüchten hört. Er sei nicht dafür geeignet, „ein hohes Amt in dieser Republik“ innezuhaben. Mit anderen ÖVP-Mitgliedern habe die Zusammenarbeit hingegen gut funktioniert. Generell findet sie, dass es das Beste für Österreich wäre, wenn die Grünen wieder regieren würden. Denn: die SPÖ sei „eine einzige Enttäuschung“, die FPÖ biete „keine einzige Lösung“. Das Ziel für die nächste Wahl sei es deswegen, wenn die Grünen wieder am Ruder sitzen würden.
Was sie heute zum legendären Mittelfinger-Foto sagt
Auch ein persönliches Kapitel kommt im Gespräch mit Show-Host Katia Wagner zur Sprache: das berüchtigte Mittelfinger-Foto, mit dem Maurer einst für Aufsehen sorgte. Die Aufnahme sei eine Reaktion auf Hassnachrichten gewesen. „Ihr könnt mir noch so viele Vergewaltigungsdrohungen schicken, ich werde trotzdem nicht die Pappen halten“, erinnert sie sich an den Grund des Postings. Heute würde sie das Foto wohl nicht mehr veröffentlichen: „Es war jedenfalls nicht geschickt.“
An Männer: „Was wollen diese Würsteln?“
Dass sie als Politikerin auch wegen ihres Aussehens angefeindet wird, nimmt Maurer mit überzeugender Gelassenheit. Auf Kommentare von Männern im Internet angesprochen, die sich über ihre Kurzhaarfrisur lustig machen, reagiert sie trocken: „Was wollen diese Würsteln?“ Frauen in der Politik würden nach wie vor anders bewertet werden als Männer. Auch die anfänglichen Turbulenzen rund um Lena Schilling seien so zu bewerten. „Vieles davon wäre nie passiert, wenn sie ein 40-jähriger Mann wäre.“
Bundespräsidentin Sigi Maurer?
Ob Sigi Maurer irgendwann Parteichefin der Grünen wird? Leonore Gewessler sei „Gold“ und „absolut die richtige Person an der Spitze“. Aber: „Man sollte Frauen immer empfehlen, nichts auszuschließen.“ Und Bundespräsidentin? Auch hier hält sie sich bedeckt, wenn sie sagt: „Let’s cross the bridge when we come to.“ Der Weg in die Gastronomie stünde ihr auf jeden Fall offen. Die von ihr gekochten Käsespätzle haben Haubenniveau.
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