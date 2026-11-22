Touristen in Panik
Urlaubsparadies verwandelte sich in Flammenhölle
Heftige Brände auf Sansibar haben mehr als sechs Hotels dem Erdboden gleichgemacht und Dutzende Läden zerstört. Im Netz kursierende Aufnahmen zeigen den ganzen Schrecken.
An einem beliebten Traumstrand auf Sansibar ist am Samstagnachmittag ein gewaltiges Feuer ausgebrochen. Schockierende Bilder machen die Runde, in denen Urlauber – teils nackt – auf rauchverhangenen Straßen um ihr Leben rennen.
Hier sehen Sie, wie Touristen vor den Flammen fliehen:
Zwar gab der Bezirkskommissar Riziki Daniel an, dass die Einsatzkräfte ganze Arbeit geleistet hätten. Aus Augenzeugenschilderungen lässt sich jedoch entnehmen, dass die Flammen letztlich dank der Bemühungen der örtlichen Bewohner gelöscht werden konnten.
Zu den genauen Schäden oder möglichen Opfern äußerten sich die örtlichen Behörden bisher nicht. Die Brandursache wird aktuell ermittelt.
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