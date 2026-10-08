Darum wird der nächste Landesrat geheim gewählt

Wolfgang Mayer hat sich in der Salzburger Politik nicht viele Freunde gemacht. Er folgt am 4. November Stefan Schnöll nach, der seine Aufgabe in der Regierung bekanntlich niederlegte. Eine Besonderheit erwartet den Landtag dann: Diesmal wird nämlich nicht öffentlich gewählt ...
Wird eine neues Regierungsmitglied gewählt, wissen im Vorhinein alle Parteien im Landtag, wie sie abstimmen werden. Am 4. November ist es wieder so weit: Wolfgang Mayer soll dem Landtag als Regierungsnachfolger von Stefan Schnöll präsentiert werden. Doch diesmal wird etwas anders sein.
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