Die Zeller Eisbären holten am Samstagabend den vierten Sieg in Folge in der Alps Hockey League. Die Pinzgauer fertigten vor knapp 2300 Fans den amtierenden Meister in eigener Halle ab.
Aus dem Angstgegner der Vorsaison machten die Zeller Eisbären in der laufenden Spielzeit eine Art Lieblingsgegner.
Zweiter Saisonsieg gegen Gröden
Nach dem 8:2-Sieg vor wenigen Wochen gegen Gröden fertigten die Pinzgauer den amtierenden Meister aus Südtirol auch im zweiten Aufeinandertreffen eiskalt ab. Vor knapp 2300 Fans in der Zeller Eishalle sicherte sich der Titelfavorit am Ende einen verdienten 5:2-Sieg. Nachdem die Eisbären eine 2:0-Führung im Mitteldrittel verspielten, ebnete ein überlegener Schlussabschnitt den Weg zum vierten Liga-Dreier in Folge.
Wir sind geduldig geblieben und haben unseren Job gemacht.
Daniil KULINTSEV, Zeller Eisbären
„Wir sind geduldig geblieben und haben unseren Job gemacht“, sagte Daniil Kulintsev. Lange Gesichter gab es indes bei den RB Juniors. Die Mozartstädter mussten sich Asiago mit 4:5 geschlagen geben.
Bitter: Nachdem man in der Schlussphase noch den 4:4-Ausgleich erkämpfte (Lanzinger traf doppelt), kassierte man das entscheidende Gegentor erst 25 Sekunden vor der Schlusssirene. Nach der 1:3-Schlappe am Donnerstag in Cortina setzte es die zweite Niederlage binnen 48 Stunden gegen ein italienisches Team.
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