Zweiter Saisonsieg gegen Gröden

Nach dem 8:2-Sieg vor wenigen Wochen gegen Gröden fertigten die Pinzgauer den amtierenden Meister aus Südtirol auch im zweiten Aufeinandertreffen eiskalt ab. Vor knapp 2300 Fans in der Zeller Eishalle sicherte sich der Titelfavorit am Ende einen verdienten 5:2-Sieg. Nachdem die Eisbären eine 2:0-Führung im Mitteldrittel verspielten, ebnete ein überlegener Schlussabschnitt den Weg zum vierten Liga-Dreier in Folge.