Dreistes Verbrechen! Opfer eines Handtaschenräubers wurde am Freitagnachmittag eine 98-jährige Salzburgerin im Salzburger Stadtteil Lehen. An einer Bushaltestelle hatte sie Platz zum Rasten genommen und ihre Handtasche im mitgeführten Rollator abgelegt. Ein Unbekannter griff danach.