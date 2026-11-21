Es sollte ein nettes Abendessen werden – doch dann kam alles anders! Walter Genser erlitt in einem Lokal in der Salzburger Altstadt einen Herzstillstand. Chef Klaus Hohensinn reagierte geistesgegenwärtig und wurde zum Lebensretter ...
Eigentlich wollte Walter Genser (72) gar nicht mitkommen und lieber allein zu Hause bleiben. Ein gemütlicher Abend hätte es werden sollen. „Ich will mir wirklich nicht vorstellen, was dann passiert wäre“, sagt seine Lebensgefährtin Tatjana Wedam.
Denn beim anschließenden gemeinsamen Abendessen beim Ritzerwirt in der Salzburger Altstadt sackte ihr Liebster plötzlich zusammen. „Er hat gegessen, plötzlich kippte der Walter auf mich“, meint Wedam mit zittriger Stimme.
Wirt reagierte genau richtig
Genser selbst hat kaum noch Erinnerungen an den verhängnisvollen Abend. „Ich weiß nur, dass wir ins Gasthaus gegangen sind“, schmunzelt der Salzburger. Die folgenden dramatischen Momente kennt er nur aus Erzählungen. Genser erlitt einen Herzstillstand, sein Leben stand an der Kippe. Sein Glück: Mehrere Ärzte waren ebenfalls im Gasthaus anwesend, starteten sofort mit der Reanimation. Dann eilte auch der Chef des Ritzerwirts herbei. „Ich war geschockt, brauchte kurz, habe dann erst registriert: Wir haben ja in unserem Zweitbetrieb einen Defibrillator“, erzählt Gastronom Klaus Hohensinn. Er zögerte nicht, rannte los und holte das Gerät vom einige hundert Meter entfernten Hotel. „Ohne ihn wäre ich heute sicher nicht mehr hier“, ist sich Walter Genser sicher.
Das Rote Kreuz brachte den Pensionisten in das Salzburger Uniklinikum. Er kam in den Schockraum, dann auf die Intensivstation. Nach knapp zwei Wochen durfte Genser das Krankenhaus verlassen. Mittlerweile hat er einen eigenen Defribillator implantiert. „Das gibt mir Sicherheit“, meint er.
Auf Herzinfarkt folgte Herzstillstand
Der Vorfall liegt bereits etliche Wochen zurück, der 72-Jährige erholte sich nur langsam von den Strapazen. Besonders bitter: Im März dieses Jahres erlitt Genser einen Herzinfarkt samt Riss im Herzen. Schon damals sprang er dem Tod von der Schippe. „Ich kann meinen Ärzten nicht genug danken“, betont er. Oder wie es seine Lebensgefährtin nennt: „Es ist unglaublich, wieviele Schutzengel er in diesem Jahr gehabt hat. Gut, dass 2026 bald vorbei ist.“
Mittlerweile fühlt sich Genser wieder rundum fit, stattet auch seinem Lebensretter immer wieder gerne einen Besuch ab. Gastronom Klaus Hohensinn freut das ganz besonders: „Das war ein unfassbarer Tag für uns. Als wir gehört haben, dass der Walter über den Berg ist, hatten meine Mitarbeiter und ich Tränen der Freude in den Augen.“
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