Wirt reagierte genau richtig

Genser selbst hat kaum noch Erinnerungen an den verhängnisvollen Abend. „Ich weiß nur, dass wir ins Gasthaus gegangen sind“, schmunzelt der Salzburger. Die folgenden dramatischen Momente kennt er nur aus Erzählungen. Genser erlitt einen Herzstillstand, sein Leben stand an der Kippe. Sein Glück: Mehrere Ärzte waren ebenfalls im Gasthaus anwesend, starteten sofort mit der Reanimation. Dann eilte auch der Chef des Ritzerwirts herbei. „Ich war geschockt, brauchte kurz, habe dann erst registriert: Wir haben ja in unserem Zweitbetrieb einen Defibrillator“, erzählt Gastronom Klaus Hohensinn. Er zögerte nicht, rannte los und holte das Gerät vom einige hundert Meter entfernten Hotel. „Ohne ihn wäre ich heute sicher nicht mehr hier“, ist sich Walter Genser sicher.