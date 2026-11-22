Den Humor der Salzburger Landesregierung muss man auch erst einmal haben. Das dachten sich viele, als sie diese Woche die Ausschreibung für die nächste Vergabe eines Geschäftsführerpostens in einem öffentlichen Unternehmen sahen. Einen Tag, nachdem die schwarz-blaue Koalition fast an der Vergabe des Flughafen-Chefpostens zerbrochen wäre, startete die Ausschreibung für die Geschäftsführung im Verkehrsverbund (SVV).