Die Geschäftsführung im Salzburger Verkehrsverbund wird nach dem Schlamassel bei der Suche nach einem neuen Chef am Flughafen unter viel Aufmerksamkeit neu ausgeschrieben. Der bisherige Verkehrsverbund-Boss spricht über seine Zukunftspläne ...
Den Humor der Salzburger Landesregierung muss man auch erst einmal haben. Das dachten sich viele, als sie diese Woche die Ausschreibung für die nächste Vergabe eines Geschäftsführerpostens in einem öffentlichen Unternehmen sahen. Einen Tag, nachdem die schwarz-blaue Koalition fast an der Vergabe des Flughafen-Chefpostens zerbrochen wäre, startete die Ausschreibung für die Geschäftsführung im Verkehrsverbund (SVV).
Es war aber doch kein Anfall von schwarz-blauer Selbstironie, sondern reiner Zufall. Denn der Vertrag des aktuellen SVV-Chefs Johannes Gfrerer läuft nur mehr bis Ende Jänner. Die Ausschreibung war erforderlich.
Hearing-Kommission steht noch nicht fest
Bis 15. Dezember können sich jetzt Interessierte bewerben, der Job-Antritt ist für Anfang Februar vorgesehen. Die Ausschreibung führt Personalberater Robert Pfoser für die Landesregierung durch. „Ja, ich werde mich wieder bewerben“, sagt Gfrerer auf „Krone“-Anfrage.
Für ihn sicher kein Nachteil: Gefordert wird unter anderem „mehrjährige Berufspraxis mit Führungsverantwortung in einem Verkehrsverbund oder einem vergleichbaren Unternehmen“. Die genauen Vergabemodalitäten und die Besetzung der Hearing-Kommission stehen noch nicht fest.
Das werde zu gegebener Zeit entschieden, heißt es aus dem Büro von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP). Nachsatz: „Wir werden das mit dem Koalitionspartner besprechen.“ Nach dem Flughafen-Schlamassel ist erhöhte Aufmerksamkeit garantiert. Beim Airport hatte unter anderem die mangelnde Einbindung bei der FPÖ für Aufregung gesorgt.
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