Noch bevor der Film am Montag auf der Gala zu Ende war, brach im fast voll besetzten Opernhaus von Kairo riesiger Beifall aus. Als Goiginger danach die Bühne betrat, bildeten sich sofort lange Schlangen vor den beiden davor aufgestellten Mikrofonen, damit die Zuschauer ihm Fragen stellen konnten. „Die Menschen übermittelten mir aber vor allem, wie sehr sie die Geschichte berührt habe“, erinnerte sich Goiginger.