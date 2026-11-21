Nächster Erfolg für den Salzburger Regisseur Adrian Goiginger: Sein Film „Vier minus drei“ gewann beim 47. Internationalen Filmfestival von Kairo die Goldene Pyramide des besten Festivalbeitrags. Der Film setzte sich gegen elf Produktionen aus Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika durch.
Der Film erzählt die wahre Geschichte von Barbara Pachl-Eberhart. Die professionelle Clownin – gespielt von Valerie Pachner – verliert bei einem Autounfall ihren Partner und ihre beiden Kinder. Pachner erhielt auf Afrikas ältestem und wichtigstem internationalem Filmfestival, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte, auch die Auszeichnung als „beste Schauspielerin“, während Robert Stadlober als „bester Nebendarsteller“ geehrt wurde.
Vor allem Hauptdarstellerin Valerie Pachner ist seit dem vergangenen Sommer ziemlich bekannt in Ägypten. Sie spielt die Hauptdarstellerin im ägyptischen Film „The Stories“, mit dem sich das Land bei der kommenden Oscar-Preisvergabe bewirbt.
„Diese dreifache Auszeichnung ist wirklich eine große Freude für uns. Jetzt wäre mein größter Wunsch, wenn unser Film auch in Ägypten und im arabischsprachigen Raum in die Kinos käme, um möglichst viele Menschen zu erreichen und zu bewegen“, sagte Adrian Goiginger nach der Bekanntgabe der Preise.
Riesiger Beifall nach Gala-Vorführung
Goiginger und die Schauspieler waren bei der Preisvergabe im Opernhaus der ägyptischen Hauptstadt selber nicht dabei. Goiginger musste nach seiner Gala-Vorführung am Montag wieder zurück. „Doch das emotionale Publikumsgespräch nach der Vorführung hatte mich bereits zutiefst berührt und wird mir noch lange in Erinnerung bleiben“, so der Salzburger Filmemacher.
Noch bevor der Film am Montag auf der Gala zu Ende war, brach im fast voll besetzten Opernhaus von Kairo riesiger Beifall aus. Als Goiginger danach die Bühne betrat, bildeten sich sofort lange Schlangen vor den beiden davor aufgestellten Mikrofonen, damit die Zuschauer ihm Fragen stellen konnten. „Die Menschen übermittelten mir aber vor allem, wie sehr sie die Geschichte berührt habe“, erinnerte sich Goiginger.
„Vier minus drei“ bereits auf der Berlinale ausgezeichnet
Anfang des Jahres wurde „Vier minus drei“ bereits auf der Berlinale mit dem Europa Cinemas Label als bester europäischer Film ausgezeichnet. Beim Österreichischen Filmpreis gewann das Drama gleich fünf Auszeichnungen, darunter für Regie, Drehbuch und die Hauptdarstellerin Valerie Pachner. In Kairo konkurrierte seine Trauer-Tragödie mit weiteren elf Produktionen aus Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika um die Goldene Pyramide.
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