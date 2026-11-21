Die Erschöpfungskrankheit ME/CFS hat auch das Familienleben eines jungen Salzburger Künstlers auf den Kopf gestellt. Jetzt widmet Julian Iser eine Ausstellung seiner Mutter und der Forschung. Er will auf Defizite rund um die Erkrankung aufmerksam machen.
Sein Stil ist verspielt und voller Leichtigkeit. Julian Iser, 24 Jahre jung, absolvierte den Grafikdesign-Zweig an der HTL in Salzburg-Itzling und entdeckte so seine künstlerische Ader. Doch dann veränderte die Krankheit seiner Mutter das Leben der Familie grundlegend. Sie leidet am Erschöpfungssyndrom ME/CFS.
„Es fehlt an gesellschaftlichem Verständnis und insgesamt auch an medizinischer Aufmerksamkeit“, so der Künstler. Er widmet jetzt eine Ausstellung im Gasthof Maria Plan in Bergheim (22. November bis 19. Dezember) seiner Mutter und der Forschung. Neben Spenden werden zum Abschluss der Schau auch noch zwei ausgewählte Gemälde versteigert.
Verschiedene Initiativen unterstützen mittlerweile die ME/CFS-Forschung. Im Rockhouse feierte kürzlich die Revival Band 25 Jahre und sammelte 10.000 Euro.
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