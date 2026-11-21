„Es fehlt an gesellschaftlichem Verständnis und insgesamt auch an medizinischer Aufmerksamkeit“, so der Künstler. Er widmet jetzt eine Ausstellung im Gasthof Maria Plan in Bergheim (22. November bis 19. Dezember) seiner Mutter und der Forschung. Neben Spenden werden zum Abschluss der Schau auch noch zwei ausgewählte Gemälde versteigert.