„Er war damals eine fixe Größe, wir hatten von Anfang an einen guten Draht zueinander.“ Dieser ging nie verloren. „Er war eine wichtige Stütze, als es mir schlecht ging. Auf der anderen Seite ist er für jeden Blödsinn zu haben“, berichtet Feiersinger und hat eine Anekdote parat. „Wir waren am Wilden Kaiser klettern und Didi hatte von Seiltechnik keine Ahnung. Dieses hat sich aber verwickelt. Deshalb musste er es lösen, entknoten, sich sichern und dann hochklettern. Ich war entsetzt, als er zu mir kam – er sicherte sich mit einer Art Schuhknoten“, kann der 61-Jährige heute darüber lachen.