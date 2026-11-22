Torjäger, Lehrer, Stadionsprecher: Tausendsassa Didi Ziesel feiert seinen 70er! Seine Weggefährten Stefan Steinacher und Wolfgang Feiersinger gratulieren in der „Krone“. Das wohl schönste Kompliment kommt von seinem Sohn Philipp.
Auf den Fußballplätzen war er einst ein gefürchteter Torjäger. Als Lehrer zählte er zu den Lieblingen seiner Schüler. Als Stadionsprecher bei Red Bull Salzburg und den größten Skiveranstaltungen erlangte er Kultstatus.
Heute feiert Didi Ziesel rundes Jubiläum – der Pinzgauer wird 70!
Didi Ziesel – einer zum Pferde stehlen
„Er ist ein Freund, wie man ihn sich wünscht“, gerät Stefan Steinacher ins Schwärmen. Die beiden bilden seit vielen Jahren das Sprecher-Duo bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel oder in Schladming. Auch privat verstehen sie sich bestens, nicht von ungefähr ist Ziesel Patenonkel von Steinachers Sohn Vito. „Didi ist unglaublich professionell und immer extrem gut vorbereitet“, sagt Steinacher und lacht: „Außerdem ist er ein toller Witze-Erzähler!“
Feiersinger: „Wir kennen uns, seit ich 16, 17 Jahre alt bin“
Ein wichtiger Wegbegleiter Ziesels ist auch Wolfgang Feiersinger, der einst mit dem Geburtstagskind in Saalfelden kickte. „Wir kennen uns, seit ich 16, 17 Jahre alt bin“, berichtet die Austria-Salzburg-Legende.
„Er war damals eine fixe Größe, wir hatten von Anfang an einen guten Draht zueinander.“ Dieser ging nie verloren. „Er war eine wichtige Stütze, als es mir schlecht ging. Auf der anderen Seite ist er für jeden Blödsinn zu haben“, berichtet Feiersinger und hat eine Anekdote parat. „Wir waren am Wilden Kaiser klettern und Didi hatte von Seiltechnik keine Ahnung. Dieses hat sich aber verwickelt. Deshalb musste er es lösen, entknoten, sich sichern und dann hochklettern. Ich war entsetzt, als er zu mir kam – er sicherte sich mit einer Art Schuhknoten“, kann der 61-Jährige heute darüber lachen.
Am wichtigsten ist Didi die Familie. Ehefrau Belkis ist seine große Liebe, Enkerl Lenni sein ganzer Stolz und zwischen ihn und seine Söhne Lukas und Philipp passt ohnehin kein Blatt Papier. Letzterer macht ihm das wohl schönste Geschenk, wenn er sagt: „Ich möchte Lenni so erziehen wie er mich.“
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