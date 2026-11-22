Ein Grundbesitzer wollte keine Räder mehr vor seinem Gebäude stehen haben und zog die Genehmigung zurück. An den Plänen für eine neue Station wird bereits gearbeitet. Diese soll in der Nähe entstehen. Aber diesmal auf einem Grund der Stadt Salzburg.
Nutzer der beliebten S-Bikes in der Stadt Salzburg schauten verwundert, als sie sich vor der Stadtbibliothek in Lehen ein Rad ausleihen wollten. Denn auf einmal war die Station nicht mehr vorhanden. „Der Grundbesitzer hat seine Genehmigung dafür entzogen“, sagt der ressortzuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ). In wenigen Wochen soll an der Nordseite des Gebäudes auf stadteigenem Grund eine neue Verleihstation entstehen. „Die Planungen werden gerade finalisiert“, so Dankl.
Änderungen kommen auf die S-Bike-Nutzer im neuen Jahr zu. So sind etwa 40 neue Stationen geplant. Dann wären es insgesamt an die 100. Im Endausbau könnten es gar bis zu 170 werden. „Gerade in den Wohngebieten ist die Nachfrage wirklich sehr hoch“, erklärt der Stadtvize. Auch eine Pausenfunktion für kurze Erledigungen soll es ab 2027 geben.
Für Eltern soll es dann auch eine wichtige neue Funktion in der App geben: Fahrräder mit Kindersitzen – ungefähr 10 Prozent – werden dann klar ersichtlich sein. Das war bisher noch nicht möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.