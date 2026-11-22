Änderungen kommen auf die S-Bike-Nutzer im neuen Jahr zu. So sind etwa 40 neue Stationen geplant. Dann wären es insgesamt an die 100. Im Endausbau könnten es gar bis zu 170 werden. „Gerade in den Wohngebieten ist die Nachfrage wirklich sehr hoch“, erklärt der Stadtvize. Auch eine Pausenfunktion für kurze Erledigungen soll es ab 2027 geben.