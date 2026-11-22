Der neue Kalender der städtischen Berufsfeuerwehr ist fertig! Zwölf Floriani-Jünger zogen sich für den guten Zweck aus. Das bringt wohl so manche Betrachterin ordentlich ins Schwitzen. Die Models mussten bei den Aufnahmen selbst mehrmals an ihre Grenzen gehen ...
„Heuer war die ganze Aktion etwas kurzfristig, zur Vorbereitung gab es nicht viel Zeit. Aber das hat schon gepasst. Wir sind ja ohnehin gut in Form“, scherzt Feuerwehrmann Patrick. Recht hat er, das wird spätestens beim Blick in den neuen Feuerwehrkalender 2027 klar.
Zwölf Floriani der Berufsfeuerwehr Salzburg zeigen ihre wohlgeformten Körper, die sonst gut versteckt unter den Uniformen schlummern. In edlem Schwarz-Weiß sind die Fotos des Kalenders für das kommende Jahr gehalten. Die Muskeln der Feuerwehrler kommen so besonders gut zur Geltung.
Aktion für Schmetterlingskinder
„Wir haben viel Lob bekommen. Nur meinen kompletten Nachnamen wollte meine Frau nicht im Kalender lesen. Nicht, dass zu viel Fanpost hereinflattert“, muss Patrick schmunzeln. Ein Problem, das die jungen, unverheirateten Kollegen nicht kennen.
Wichtig war es der Feuerwehr, heuer Männer aller Altersschichten abzudrucken. Und: die Fotos müssen ästhetisch sein. Immerhin gilt es das doch recht konservative Salzburg als Markt zu bedienen. Das sei am Anfang gar nicht so einfach gewesen, erzählen die Floriani. Der Kalender 2027 ist die mittlerweile vierte Ausgabe.
Dabei ist die Aktion für einen äußerst guten und auch ernsten Zweck: Der Erlös des Verkaufs wird dieses Jahr dem EB-Haus Austria zugutekommen. Dieses kümmert sich um die Behandlung von Schmetterlingskindern – eine schwere Krankheit, bei der die Haut nur bei kleinen Berührungen schmerzvoll reißt. Zu erwerben gibt es den Feuerwehrkalender bei der Stadt Salzburg um 22 Euro mittels Online-Bestellformular.
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