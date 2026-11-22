Dabei ist die Aktion für einen äußerst guten und auch ernsten Zweck: Der Erlös des Verkaufs wird dieses Jahr dem EB-Haus Austria zugutekommen. Dieses kümmert sich um die Behandlung von Schmetterlingskindern – eine schwere Krankheit, bei der die Haut nur bei kleinen Berührungen schmerzvoll reißt. Zu erwerben gibt es den Feuerwehrkalender bei der Stadt Salzburg um 22 Euro mittels Online-Bestellformular.