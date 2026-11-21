Stiftung will Villa Europa wiederbeleben

Das Anwesen war von 1918 bis 1937 im Besitz des Schriftstellers, er wohnte bis zu seiner Flucht nach Großbritannien im Jahr 1934 auf dem Kapuzinerberg. Seit 2020 ist das Paschinger Schlössl im Besitz von Wolfgang Porsche, der es in den vergangenen Jahren renovierte. Nach den heftigen politischen Diskussionen um den Bau eines privaten Zufahrtstunnels auf öffentlichem Grund will er es wieder verkaufen. Im Frühjahr wurde die Immobilie um 12,7 Millionen Euro angeboten.