Geht es nach den Plänen eines Komitees rund um die ehemalige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und den Rektor der Universität Salzburg, Bernhard Fügenschuh, könnte in Salzburg ein „Weltzentrum Stefan Zweig“ entstehen. Dafür soll die Zweig-Villa auf dem Kapuzinerberg gekauft werden.
Vor wenigen Tagen sei eine Internationale Stefan Zweig Stiftung errichtet worden, um das Projekt zu verwirklichen, teilte die Universität Salzburg mit. Zu den Gründern der Stiftung gehören neben Rabl-Stadler und Fügenschuh auch Thaddeus Ropac, Karl Gollegger und Maximilian Eiselsberg.
Seit die Zweig-Villa, das einstige Paschinger Schlössl, auf dem Kapuzinerberg zum Verkauf steht, gibt es unter Federführung der Universität Überlegungen, es im Geiste von Stefan Zweig wiederzubeleben und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Stiftung setzt sich für den Kauf der Villa ein und sucht nach finanziellen Unterstützern.
Stiftung will Villa Europa wiederbeleben
Das Anwesen war von 1918 bis 1937 im Besitz des Schriftstellers, er wohnte bis zu seiner Flucht nach Großbritannien im Jahr 1934 auf dem Kapuzinerberg. Seit 2020 ist das Paschinger Schlössl im Besitz von Wolfgang Porsche, der es in den vergangenen Jahren renovierte. Nach den heftigen politischen Diskussionen um den Bau eines privaten Zufahrtstunnels auf öffentlichem Grund will er es wieder verkaufen. Im Frühjahr wurde die Immobilie um 12,7 Millionen Euro angeboten.
Man solle die „vielleicht auf lange Zeit letztmalige Chance zum Kauf ergreifen“, betonte Fügenschuh damals. Seither wurde in Unterschriftenaktionen im In- und Ausland um Unterstützung geworben und die Suche nach Förderern gestartet. Die Nachkommen von Stefan Zweig haben ihre Unterstützung bei den Bemühungen zugesagt.
Ziel sei es, zum 150. Geburtstag von Stefan Zweig in fünf Jahren wie zu dessen Lebzeiten die besten Köpfe der Welt in der Villa Europa zu vereinen, um „über Europa, den Frieden und die Menschenrechte zu diskutieren und tragfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln“. Die Schaffung eines „Weltzentrums Stefan Zweig“ sei eine einmalige Chance für Salzburg, zeigen sich die Komiteemitglieder überzeugt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.