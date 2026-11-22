Eine Krampusspass nur für die Kleinen – das sind die „Großgmainer Jung Krampusse“! Doch bevor die Minis ihren großen Auftritt haben, stand noch ein eisernes Benimm-Training am Programm. Denn: Auch zuschlagen will gelernt sein. . .
„Mein Papa war auch ein Krampus. Mich hat das immer schon fasziniert“, lacht Lusia. Die Schülerin ist stolzes Mitglied der eben neugegründeten „Großgmainer Jung Krampusse“. Zusammen mit zwanzig weiteren Burschen und Mädels möchte sie in diesem Advent Jung und Alt das Fürchten lernen. „Es macht einfach Spaß“, meint sie.
Michael Harl ist im Vorstandteam der Nachwuchs-Kramperl. „Wir wollen den Kindern den Brauch vermitteln. Bei uns gibt es keine Horror-Masken, das ist uns ein großes Anliegen“ meint er.
Die jüngsten Mitglieder sind sieben Jahre alt und bereits mit Feuereifer dabei. „Eigentlich wollten wir nach unserer Gründung heuer noch etwas kleiner starten, aber immer mehr Kinder wollten mitmachen. Schön, dass auch einige Mädchen dabei sind“, freut sich Harl. Die Ausrüstung samt kunstvoll geschnitzter Holzlarven bekommen die Mitglieder gestellt. „Wir haben wirklich viele Sponsoren aufstellen können“, meint der Vize-Obmann der Jung-Kramperl spürbar stolz.
Bevor die Kinder-Krampusse richtig loslegen – etwa am 5. Dezember beim Lauf in Großgmain – standen noch einige Trainings auf dem Programm. Wie benimmt sich ein Krampus? Was darf er, was darf er nicht? Dies alles galt es, den Jungspunden zu vermitteln. Harl: „Alle sind brutal motiviert. Dennoch mussten wir ihnen zeigen, dass man nicht zu fest zuschlägt. Und natürlich auch immer nur unter der Gürtellinie.“
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