Bevor die Kinder-Krampusse richtig loslegen – etwa am 5. Dezember beim Lauf in Großgmain – standen noch einige Trainings auf dem Programm. Wie benimmt sich ein Krampus? Was darf er, was darf er nicht? Dies alles galt es, den Jungspunden zu vermitteln. Harl: „Alle sind brutal motiviert. Dennoch mussten wir ihnen zeigen, dass man nicht zu fest zuschlägt. Und natürlich auch immer nur unter der Gürtellinie.“