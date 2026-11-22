Zwischen den drei Orten kann man gemütlich mit dem Schiff pendeln. Darüber hinaus warten weitere Erlebnisse wie eine Fahrt mit dem Adventzug der Schafbergbahn oder eine Gondelfahrt auf das Zwölferhorn. Das sorgt für unvergessliche Momente für die ganze Familie.

Die „Krone“-Hütte ist in St. Wolfgang von 27. bis 29. November von 11 bis 19 Uhr geöffnet. „Krone“-Abonnenten erhalten mit der BonusCard einen Teelichthalter und einen Lebkuchen der Lebzelterei Gandl gratis, solange der Vorrat reicht. Der Wolfgangseer Advent ist bis 20. Dezember geöffnet.