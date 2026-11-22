Wenn die Tage kürzer werden, verwandelt sich die Region rund um den Wolfgangsee in ein Weihnachtsmärchen. Der Wolfgangseer Advent in Strobl, St. Gilgen und St. Wolfgang begeistert mit stimmungsvollen Märkten, regionalen Schmankerln und einer einzigartigen Atmosphäre.
Wenn die Tage kürzer werden, verwandelt sich die Region rund um den Wolfgangsee in ein Weihnachtsmärchen.
Der Wolfgangseer Advent in Strobl, St. Gilgen, St. Wolfgang begeistert mit stimmungsvollen Märkten und einer einzigartigen Atmosphäre zwischen See und Bergen. Der Duft von Punsch und Keksen, Kerzenschein, Weihnachtsliedern und das Knistern der Feuerstellen: Hier erlebt man einen unverfälschten „Advent wie früher“.
Zwischen den drei Orten kann man gemütlich mit dem Schiff pendeln. Darüber hinaus warten weitere Erlebnisse wie eine Fahrt mit dem Adventzug der Schafbergbahn oder eine Gondelfahrt auf das Zwölferhorn. Das sorgt für unvergessliche Momente für die ganze Familie.
Die „Krone“-Hütte ist in St. Wolfgang von 27. bis 29. November von 11 bis 19 Uhr geöffnet. „Krone“-Abonnenten erhalten mit der BonusCard einen Teelichthalter und einen Lebkuchen der Lebzelterei Gandl gratis, solange der Vorrat reicht. Der Wolfgangseer Advent ist bis 20. Dezember geöffnet.
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