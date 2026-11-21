Red Bull Salzburg verlor zum Jahresabschluss 2026 gegen St. Pölten mit 0:1. Die Bullen lieferten sich in der Frauen Bundesliga ein enges Duell, hatten auch Chancen auf ein Tor. Positiv: Ein Trio feierte sein Comeback.
Lange hielt Salzburg im Frauen-Bundesliga-Spiel gegen St. Pölten mit und hätte sogar in Führung gehen können. Es war ein tapferer Kampf, der am Ende jedoch unbelohnt blieb: Der Tabellenführer gewann knapp mit 0:1. Goldtorschützin war Lisa Ebert (69.), die per Kopf traf. Minuten vor Schluss hätte es für das Heimteam Elfmeter geben müssen, weil Emelie Kobler der Fuß weggezogen wurde. Die Pfeife blieb jedoch stumm. Damit haben die Bullen in der Herbstrunde die fünf Duelle mit St. Pölten, Austria Wien und Sturm Graz allesamt verloren.
Immerhin positiv: Mit Maria Plattner, Sara Grabovac und Valentina Akrap meldete sich ein Bullen-Trio wieder fit und kam zu seinem Comeback nach Verletzungspause. Damit ist das Jahr 2026 für die Salzburg-Frauen beendet.
ADMIRAL Frauen-Bundesliga: Red Bull Salzburg – St. Pölten 0:1 (0:0). Tor: Ebert (69.). – FC Red Bull Salzburg (4-2-3-1): Guha; L. Spinn, Schirmbrand (70. Grabovac), Hamzic, Lutz; Talwieser (59. Akrap), Grünwald; Schwarz (79. D’Angelo), Pamminger (59. Plattner), Triendl; Wienerroither (70. Kobler). – Akademie Liefering, Tschon.
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