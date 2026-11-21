Lange hielt Salzburg im Frauen-Bundesliga-Spiel gegen St. Pölten mit und hätte sogar in Führung gehen können. Es war ein tapferer Kampf, der am Ende jedoch unbelohnt blieb: Der Tabellenführer gewann knapp mit 0:1. Goldtorschützin war Lisa Ebert (69.), die per Kopf traf. Minuten vor Schluss hätte es für das Heimteam Elfmeter geben müssen, weil Emelie Kobler der Fuß weggezogen wurde. Die Pfeife blieb jedoch stumm. Damit haben die Bullen in der Herbstrunde die fünf Duelle mit St. Pölten, Austria Wien und Sturm Graz allesamt verloren.