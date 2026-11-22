Gegen 3.30 Uhr stand der erste Stock eines Wohnhauses im Salzburger Stadtteil Riedenburg in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der städtischen Feuerwehren konnte eine Ausbreitung auf den Dachstuhl verhindert werden. Gegen 7 Uhr in der Früh konnte der Einsatz beendet werden.
Neben der Salzburger Berufsfeuerwehr waren auch die Löschzüge Gnigl und Itzling der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Zur Brandbekämpfung kamen laut Informationen der Floriani zwei Atemschutztrupps für den Innenangriff zum Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr um kurz nach 3.30 Uhr schlugen bereits an drei Seiten des Hauses Flammen aus den Fenstern. Eine umfassende Wasserversorgung wurde aufgebaut.
Das Atemschutzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Salzburg befand sich ebenfalls vor Ort. Im weiteren Einsatzverlauf wurde zusätzlich das Atemschutzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Seekirchen nachalarmiert. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen.
Haus massiv in Mitleidenschaft gezogen
Die Einsatzkräfte trafen bei der Durchsuchung des Gebäudes keine Bewohner an. Auch die Alarmierung erfolgte durch eine Passantin. Während des Brandes drohte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl und ein benachbartes Gebäude. Das verhinderten die Feuerwehren rasch.
Eine Wohnung in dem Haus brannte komplett aus, die restlichen Wohnungen wurden durch die Rauchentwicklung und einen Wasserschaden durch eine geborstene Wasserleitung ebenfalls massiv in Mitleidenschaft gezogen.
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