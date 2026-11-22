Neben der Salzburger Berufsfeuerwehr waren auch die Löschzüge Gnigl und Itzling der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Zur Brandbekämpfung kamen laut Informationen der Floriani zwei Atemschutztrupps für den Innenangriff zum Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr um kurz nach 3.30 Uhr schlugen bereits an drei Seiten des Hauses Flammen aus den Fenstern. Eine umfassende Wasserversorgung wurde aufgebaut.