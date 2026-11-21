Sanjindo Bischofshofen kämpfte sich zum Vizemeistertitel. Im Finale setzte es gegen das derzeit überragende Team aus Wien eine Niederlage. Gefeiert wurde natürlich trotzdem.
Hauchdünn schrammten die Judoka von Sanjindo Bischofshofen an der Sensation vorbei! Die Pongauer verpassten nach einer 2:5-Finalniederlage gegen die Galaxy Tigers (Wien) den Österreichischen Meistertitel knapp. Zuvor schaltete man beim Final-Four mit einem 4:3-Erfolg das Combat Center aus. „Schade ist es immer. Im Vordergrund steht aber, das wir zweiter geworden sind“, sagte Kapitän Michael Niederdorfer im Anschluss und zollte dem Gegner Respekt.
Es wird sicherlich flüssig.
Michael NIEDERDORFER
Respekt an den Meister
„Sie sind derzeit die stärkste Mannschaft und einfach nicht zu schlagen. Dort spielt Geld auch keine Rolle. Ich bin aber dennoch sehr stolz auf uns“, meinte der Pongauer, der mit seinen Teamkollegen und gut 50 mitgereisten Fans den Abend noch feierlich ausklingen ließ. „Wir werden etwas Essen und es wird sicherlich flüssig“, kündigte Niederdorfer schon vor der Heimfahrt an.
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