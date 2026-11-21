Respekt an den Meister

„Sie sind derzeit die stärkste Mannschaft und einfach nicht zu schlagen. Dort spielt Geld auch keine Rolle. Ich bin aber dennoch sehr stolz auf uns“, meinte der Pongauer, der mit seinen Teamkollegen und gut 50 mitgereisten Fans den Abend noch feierlich ausklingen ließ. „Wir werden etwas Essen und es wird sicherlich flüssig“, kündigte Niederdorfer schon vor der Heimfahrt an.