Längerer Präsenzdienst, dafür gibt es mehr Geld

Grüne begrüßen Begutachtung

Die Grünen begrüßen den Beginn der Begutachtung. Das sei das „Mindeste und ein ganz normaler parlamentarischer Prozess“, betonte Wehrsprecher David Stögmüller. Eine derartige Entscheidung dürfe nicht als „Husch-Pfusch in Hinterzimmern ausgeschnapst werden“. Nun liege der Entwurf am Tisch und alle, die davon betroffen sind, könnten sich einbringen. Die Grünen seien weiter „gesprächs- und verhandlungsbereit“, „Blankoscheck“ gebe es aber keinen, so Stögmüller: „Für uns steht fest: Das Bundesheer darf nicht gegen den Zivildienst ausgespielt werden.“ Mit den Grünen werde es keine Einschränkung beim Zivilersatzdienst oder eine Ungleichbehandlung von Zivildienern in puncto Gehalt geben.