2027 dann in Linz und Bregenz

Es ist Andersons Kompositionstalent zu verdanken, dass die neuen Songs zumindest live gegenüber den Klassikern nicht abfallen, das teilweise hohe Niveau halten können – auch wenn ein Track wie „Over Jerusalem“ mit seiner bleiernen Schwere der Show kurz den Drive nimmt, der mit einer verspielten Version von „Budapest“ wieder auf die Bühne und in den Saal zurückkehrt. Anderson lässt den Liedern Platz zum Atmen und seinen Kollegen genug Raum, um zu glänzen. Hier ein Basssolo, dort rhythmisch abgeändert Drums und ab und zu verschwindet der Großmeister auch hinter den Verstärkertürmen, um seiner kundigen Mannschaft Raum zum Brillieren zu lassen. Mit den Klassikern „Aqualung“ und einem fetzigen „Locomotive Breath“ endet ein in zwei Teile aufgesplitteter Konzertabend, der angesichts der Vorgeschichte fast an eine Wunderheilung erinnert. Anderson kommt am 15. Mai ins Linzer Brucknerhaus und am 17. Mai ins Festspielhaus Bregenz. Unter www.oeticket.com gibt es Karten für die Gigs – bestehende Tickets behalten ihre Gültigkeit.