Vor nicht einmal zwei Wochen musste sich Jethro Tull-Frontmann Ian Anderson einer dringenden Bauch-OP unterziehen und Konzerte u.a. in Linz und Bregenz verschieben – Mittwochabend feierte ein ausverkauftes Wiener Konzerthaus eine Art Wiederauferstehung. Der 79-Jährige war topfit und lieferte eine makellose Rock-Show der alten Schule ab.
Den beiden Großbands Placebo und The Prodigy hätte man vorsorglich eine Grippeimpfung empfehlen können, schließlich haben beide innerhalb von nur zwei Wochen ihre geplanten Stadthallen-Konzerte abgesagt. Während Brian Molko und Co. an einem noch nicht näher definierten Datum wiederkommen werden, haben The Prodigy ihre Fans gleich zum Geldretourholen angewiesen. Keine Lust auf eine Wiederkehr in absehbarer Zeit. Während der eine (Placebo) an einer Seitenstrang-Angina und die anderen (The Prodigy) an nicht näher definierten Problemen laborieren, springt ein anderer Montagabend vor 1800 Fans im restlos ausverkauften Wiener Konzerthaus quietschfidel wie ein Faun über die ehrwürdigen Bühnenbretter. Ian Anderson, Mastermind der 60er- und 70er-Rock-Legende Jethro Tull, ist dabei stolze 79 Jahre alt und musste erst unlängst geplante Konzerte in Bregenz und Linz auf 2027 verschieben, weil eine ungeplante und dringende Bauch-Operation anstand.
Wie eine Auferstehung
Zwischen der Meldung und dem Auftritt in Wien sind indes keine zwei Wochen vergangen. Der Konzerthaus-Gig ist sein erster seit der beängstigenden Meldung, doch schon beim Flöten-Intro um Punkt 20 Uhr fragt man sich, ob der gute Mann überhaupt jemals an etwas gelitten hat. Flotten Schrittes springt und grätscht er über die Bühne und würde dabei auch im vollfitten Zustand jeden Gleichaltrigen erblassen lassen. Sein programmatischer Einbein-Stand nach diversen Flöten-Soli funktioniert ohne Gleichgewichtsprobleme, zuweilen huscht er elfengleich von einem Bühneneck ins andere. Was auch immer in diesen rüstigen Körper gefahren ist – viele andere würden für diese Verfassung viel Geld zahlen. Zur Sprache kommt der medizinische Rückschlag hingegen nicht. Anderson verzichtet auf Erklärungen, schneidet das Thema nicht einmal an und lässt bei seinem ersten Wien-Auftritt seit 2018 ganz die Musik sprechen.
Der Name der „Curiosity-Tour“ ist dabei Programm. Ein markantes Karrieremerkmal des gebürtigen Schotten ist die immerwährende Neugierde nach neuen Wegen, um seiner Kunst Bahn zu bereiten. War er Ende der 60er-Jahre Mit-Initiator der mittelalterlichen Folk-Welle, prägte seine Band später auch den aufkommenden Prog-Rock. Diesem huldigte man vor allem mit dem Kultwerk „This As A Brick“, wie Anderson während des Sets in einer kurzen Erzählung vermittelt. Der Kultsong hat 54 Jahre nach seiner Veröffentlichung nichts von seiner Magie verloren und ist einer der zentralen Kernpunkte eines durch die Zeiten reisenden Abendprogramms, das sich vor allem zu Beginn wohlig in der Vergangenheit suhlt. Das Eröffnungs-Triple „Some Day The Sun Won’t Shine For You“, „Beggar’s Farm“ und „A Song for Jeffrey“ (eingeleitet durch einen kurzen Videobeitrag mit Ex-Bandmitglied Jeffrey Hammond) stammt samt und sonders vom 1968er-Debütalbum „This Was“ und bringt die vornehmlich langjährigen Fans auf Betriebstemperatur.
Drachenschiffe und Höllenfeuer
Während Bob Dylan die Handys der Besucher unlängst wegpacken ließ, vertraut Anderson auf den Respekt seiner Fans. Bild- und Videoaufnahmen würden bei „der Ausübung der komplexen und anspruchsvollen Musik“ der Band stört, gibt eine Stimme mit holländischem Touch vor dem Konzert bekannt. Verstärkt wird das mit einer schrägen und animierten Natureingangssequenz á la „Als die Tiere den Wald verließen“, wo ein Eichhörnchen Flöte spielt und die Handy- und Kamerabenützung noch einmal als Verbot dargestellt wird. An bildlichen Motiven hat es Jethro Tull noch nie gefehlt, weshalb die opulente und für das Konzerthaus eher unübliche Videowall auch ihre volle Berechtigung hat. Zu den jeweiligen Liedern passend werden alte Live-Auftritte („Living In The Past“), Drachenschiffe und U-Boote („The Navigators“) oder im Höllenfeuer verendende Tweets von US-Präsident Donald Trump („The Zealot Gene“) von der Leinwand projiziert.
Der Unterhaltungsfaktor des kauzigen Musikers ist nicht zu unterschätzen. Auch wenn er unter Musikjournalisten und ehemaligen Bandmitgliedern gemeinhin als sperrig und knorrig gilt, sein Sinn für schrägen Humor blitzt während der Show immer wieder durch. Etwa wenn er sich, seinem Song entsprechend als „Curious Ruminant“ (neugieriger Wiederkäuer) bezeichnet, sein markantes Flötenspiel mit komischen Tänzen und spontanen Rhythmuswechseln garniert oder bei der Bandvorstellung mit Situationskomik für Gelächter im Konzertsaal sorgt. Seine vierköpfige Combo sorgt ohne besonders Aufsehen zu erregen für den perfekten Unterboden, damit der Chef glänzen kann. Wenn er nicht gerade an der Flöge zugegen ist, greift er zur akustischen Gitarre oder veredelt die Lieder mit profundem Mundharmonikaspiel. Durch den klaren Sound sind auch die neueren und insgesamt weniger populären Lieder gelungen. Was im Direktvergleich mit den Klassikern von früher auffällt - sie wirken ungezwungener, leichtfüßiger und stärker aus dem Bauchgefühl heraus gemacht.
2027 dann in Linz und Bregenz
Es ist Andersons Kompositionstalent zu verdanken, dass die neuen Songs zumindest live gegenüber den Klassikern nicht abfallen, das teilweise hohe Niveau halten können – auch wenn ein Track wie „Over Jerusalem“ mit seiner bleiernen Schwere der Show kurz den Drive nimmt, der mit einer verspielten Version von „Budapest“ wieder auf die Bühne und in den Saal zurückkehrt. Anderson lässt den Liedern Platz zum Atmen und seinen Kollegen genug Raum, um zu glänzen. Hier ein Basssolo, dort rhythmisch abgeändert Drums und ab und zu verschwindet der Großmeister auch hinter den Verstärkertürmen, um seiner kundigen Mannschaft Raum zum Brillieren zu lassen. Mit den Klassikern „Aqualung“ und einem fetzigen „Locomotive Breath“ endet ein in zwei Teile aufgesplitteter Konzertabend, der angesichts der Vorgeschichte fast an eine Wunderheilung erinnert. Anderson kommt am 15. Mai ins Linzer Brucknerhaus und am 17. Mai ins Festspielhaus Bregenz. Unter www.oeticket.com gibt es Karten für die Gigs – bestehende Tickets behalten ihre Gültigkeit.
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