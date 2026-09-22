Zivildienstverlängerung: Das sind die drei Modelle

Grüne oder Freiheitliche müssen zustimmen

Am Rande der kommenden Nationalratssitzung wollen die Regierungsparteien mit den Klubobleuten von FPÖ und Grünen, Herbert Kickl und Leonore Gewessler, getrennt Gespräch führen. Die Stimmen einer Oppositionspartei werden für die Verlängerung des Zivildienstes gebraucht. Die Grünen verlangen eine Erhöhung der Besoldung für Zivildiener, wie das auch bei den Grundwehrdienern vorgesehen ist. Das ist für ÖVP und NEOS absolut nicht vorstellbar.