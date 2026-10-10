60 Grad! Per Fahrrad filmreif durch das Königreich

Auf den Spuren von Kara Ben Nemsi und Lawrence von Arabien tritt ein sportlicher Weltenbummler (60) aus dem Burgenland kräftig in die Pedale. Filmreif radelt er unter der sengenden Hitze der glühenden Wüstensonne durch ein Land voller Abenteuer.
Mit dem Fahrrad Saudi-Arabien zu durchqueren, ist kein alltägliches Unternehmen, selbst nicht für jemanden, der seit über acht Jahren aus eigener Kraft rund um die Welt fährt. Als Edwin Schmidt aus Strebersdorf bei Lutzmannsburg im Mai 2018 sein ungewöhnliches Abenteuer begann, war für Touristen noch völlig unvorstellbar, nach Saudi-Arabien zu reisen. Das Land gab sich unzugänglich und verschlossen, was ihm die Bezeichnung „das letzte verbotene Königreich“ einbrachte.
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