Stopp gefordert

„Die Fakten liegen ungeschönt auf dem Tisch. Dass im Verordnungsentwurf unter dem Punkt ,Auswirkungen auf die Gesellschaft’ allen Ernstes lediglich das Wort ,Keine’ steht, ist an Realitätsverweigerung nicht mehr zu überbieten. Das soll die Landesregierung einmal einem jungen Paar erklären, das sich gerade jeden Euro für das eigene Heim vom Mund abspart“, poltert Smolej. Er fordert einen sofortigen Stopp der Belastungen.