Laut den Freiheitlichen soll es bereits im kommenden Jahr zu einer deutlichen Erhöhung der Verwaltungsabgaben kommen.
Als „Krampussackerl“ bezeichnet angesichts des bevorstehenden Nikolo-Festes der FPÖ-Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej eine geplante Erhöhung der Verwaltungsabgaben in den Gemeinden. Laut Smolej sollen Gebühren für Baubewilligungen, Bauverhandlungen, Veranstaltungsmeldungen und sogar für die Totenbeschau teilweise massiv angehoben werden.
Anpassung erfolgt nächstes Jahr
So soll etwa eine Bewilligung für einen Gartenzaun künftig 80 Euro statt bisher 19,30 Euro kosten – was eine Vervierfachung wäre. Die Baubewilligung für ein Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern Nutzfläche werde künftig 180 Euro statt bisher 67,50 Euro ausmachen, so der Freiheitliche. In Kraft treten soll die Änderung laut ihm bereits mit nächstem Jahr.
Stopp gefordert
„Die Fakten liegen ungeschönt auf dem Tisch. Dass im Verordnungsentwurf unter dem Punkt ,Auswirkungen auf die Gesellschaft’ allen Ernstes lediglich das Wort ,Keine’ steht, ist an Realitätsverweigerung nicht mehr zu überbieten. Das soll die Landesregierung einmal einem jungen Paar erklären, das sich gerade jeden Euro für das eigene Heim vom Mund abspart“, poltert Smolej. Er fordert einen sofortigen Stopp der Belastungen.
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