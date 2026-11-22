Der Österreichische Skiverband legte einen Fehlstart in die neue Saison hin. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...
Die Saison hat noch nicht einmal richtig Fahrt aufgenommen, da brodelt es schon hinter den Kulissen. „Was ist mit unseren Skistars los?“, fragten uns besorgte Fans per Mail. Beim Slalom in Levi kam zuletzt nur ein Österreicher ins Ziel, das schlechteste Abschneiden seit fast 20 Jahren war die Folge. Gestern setzte es für die Damen in Gurgl ein historisches Debakel.
Braathen und Co. fahren uns davon
Die Realität sieht durchwachsen aus. Bei den rot-weiß-roten Herren, die nach 2000 geboren worden sind, feierte bisher lediglich Lukas Feurstein einen Sieg. Ein Armutszeugnis im Vergleich zu jungen internationalen Stars wie Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen, Überflieger Lucas Braathen oder Kitz-Champion Giovanni Franzoni.
Die Schweiz hat längst die Vormachtstellung übernommen, von einstigen Größen prasselt Kritik ein. Sogar die eigenen Trainer wie Marko Pfeifer gehen mit ihren Athleten hart ins Gericht. Der Ski-Begeisterung tut das keinen Abbruch, Tausende Fans werden auch heute in Gurgl erwartet. Eine perfekte Bühne für die Kehrtwende. Wenn nur genug Klasse da ist, um den Heimvorteil zu nützen. Momentan sieht es allerdings nicht danach aus.
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