Die Schweiz hat längst die Vormachtstellung übernommen, von einstigen Größen prasselt Kritik ein. Sogar die eigenen Trainer wie Marko Pfeifer gehen mit ihren Athleten hart ins Gericht. Der Ski-Begeisterung tut das keinen Abbruch, Tausende Fans werden auch heute in Gurgl erwartet. Eine perfekte Bühne für die Kehrtwende. Wenn nur genug Klasse da ist, um den Heimvorteil zu nützen. Momentan sieht es allerdings nicht danach aus.