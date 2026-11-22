Die beiden Tiroler Eistänzerinnen Kira Frisch und Anita Kapferer begeistern mit einer Show beim „Ice Magic“ vor dem Innsbrucker Landhaus. Bei einem gemütlichen Punsch im Zuge unserer neuen Serie „Heißer Punsch mit Sport“, gaben sie Einblicke in die anmutige, aber auch raue Welt des Eiskunstlaufens.
Wenn sich die Scheinwerfer auf die Eisfläche richten, die ersten Klänge der Musik erklingen und aus anspruchsvollen Bewegungen jedes Jahr eine neue Geschichte wird, ist bei der Union Eislaufschule Innsbruck wieder Showtime angesagt. Bei den aufwendigen „Show on Ice“-Aufführungen stehen auch Eistänzerin Kira Frisch und Trainerin Anita Kapferer regelmäßig im Rampenlicht. „Das Schönste am Eislaufen ist, dass ich mich und meine Gefühle ohne Worte ausdrücken kann. Eher durch Bewegung und Tanz“, beschreibt Kira, die ursprünglich aus Deutschland kommt, das Gefühl am Eis.
Auch bei der Eröffnung des neuen Eislaufplatzes „Ice Magic“ mitten in Innsbruck verzauberten sie mit ihren Eislaufschülern das Publikum: „Der Auftritt war zwar kürzer als normal, aber es war ein sehr schöner Abend mit vielen Zuschauern.“ Auch der „Tiroler Krone“ zeigten die beiden Athletinnen, was sie am Eis draufhaben. Mit perfekten Pirouetten und eleganten Sprüngen staunten die Besucher über beeindruckende Szenen.
Eine Punsch-Pause darf auch mal sein
Doch auch Spitzensportlerinnen brauchen einmal Auszeit. Und die führte an diesem Tag vom Eis zum Christkindlmarkt. „Ich liebe es, einmal Punsch zu trinken, einen Kiachl zu essen und die Weihnachtszeit einzuläuten“, erklärt Kira. Mit fünf Jahren stand die nun 25-Jährige zum ersten Mal auf den Kufen. „Meine Eltern waren sehr dahinter, dass ich am Sport dranbleibe“, erklärt die Eistänzerin. Mit Erfolg! Erst vergangenes Jahr platzierte sie sich gemeinsam mit Nicholas Gambacini in der Meisterklasse „Eistanz“ bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften. „Ein sehr besonderer Moment. Der Eistanz ist einfach meine Disziplin“, schildert Kira.
Ein Neuanfang in Innsbruck
Dabei wollte sie mit 16 Jahren die Eislaufschuhe für immer in die Ecke stellen. Als ihre Freundin schwer erkrankte, stellte Kira das Training zunächst zurück, um sich um sie zu kümmern. Von ihrer damaligen Trainerin kam dafür wenig Verständnis. Das ohnehin schwierige menschliche Verhältnis, der psychische Druck und der fehlende Rückhalt machten die Situation belastend. Auch deshalb, entschied sie sich, einen neuen Weg einzuschlagen.
„In Innsbruck erlebe ich, dass nicht allein meine sportliche Leistung zählt, sondern auch die Athletin, die ich bin, wertgeschätzt wird“, erklärt Kira mit einem Lächeln in Richtung Anita. Die junge Trainerin weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, auf dem Eis alles zu geben. Die mehrfache Tiroler Meisterin sammelte internationale Erfahrung, wie etwa als Dritte bei „Skate Helena“ 2015: „Es begeistert mich, meine Leidenschaft weiterzugeben.“
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