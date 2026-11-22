Eine Punsch-Pause darf auch mal sein

Doch auch Spitzensportlerinnen brauchen einmal Auszeit. Und die führte an diesem Tag vom Eis zum Christkindlmarkt. „Ich liebe es, einmal Punsch zu trinken, einen Kiachl zu essen und die Weihnachtszeit einzuläuten“, erklärt Kira. Mit fünf Jahren stand die nun 25-Jährige zum ersten Mal auf den Kufen. „Meine Eltern waren sehr dahinter, dass ich am Sport dranbleibe“, erklärt die Eistänzerin. Mit Erfolg! Erst vergangenes Jahr platzierte sie sich gemeinsam mit Nicholas Gambacini in der Meisterklasse „Eistanz“ bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften. „Ein sehr besonderer Moment. Der Eistanz ist einfach meine Disziplin“, schildert Kira.