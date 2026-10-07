Car fans, take note!
Coffin Manufacturer Auctions Off Starfleet Collection
Mercedes sedans are Hannes Daxecker’s passion—if only he had the time. These gems, featuring special trim levels and colors along with impeccable service histories, will go under the hammer in early November in Feldkirchen an der Donau (Upper Austria).
To have a Mercedes in the garage—for many car enthusiasts, that’s a dream that often comes true only late in life, or sometimes not at all. But not for Hannes Daxecker.
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