Wirtschaftskammer verpasst sich neue Gehaltsregeln

Sie kosteten Harald Mahrer den Job als WKO-Chef und sind aktuell ein Fall für das Höchstgericht: Jetzt sollen die Gehaltsregeln der Wirtschaftskammer neu aufgestellt werden. Auch neue Compliance-Regeln stehen auf dem Beschlussplan für das Präsidium am Mittwoch.
Es gebe „keine Tabus“ versprach Martha Schultz bei ihrem Antritt als Präsidentin der Wirtschaftskammer große Reformen. Was seitdem folgte: unter anderem der Abbau von gut 200 Kammermitarbeitern sowie eine Verschlankung des Generalsekretariats. Nun präsentiert Schultz dem Erweiterten Präsidium am Mittwoch zwei weitere Schritte.
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