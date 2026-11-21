Nach fast drei Jahrzehnten im Modegeschäft hat Plein ein eigenes Luxusimperium aufgebaut. Doch auf die Frage, was er beruflich und privat noch erreichen möchte, fällt seine Antwort überraschend bodenständig aus „Ich will einfach nur ein guter Vater sein für meine Kinder. Ich will, dass wir zufrieden sind, so wie wir sind.“ Am liebsten würde er daran gar nichts verändern. Gleichzeitig weiß er, dass im Leben nichts von Dauer ist. „Der Erfolg ist nicht für immer. Die Liebe ist nicht für immer. Das Glück ist nicht für immer.“ Und dann folgt ein Satz, der wohl auch das Lebensmotto des sonst so extravaganten Designers sein könnte: „Es scheint nicht immer die Sonne. Aber es regnet auch nicht für immer.“