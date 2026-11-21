Mit seiner neuen Dokuserie gewährt Philipp Plein private Einblicke in sein Leben. Im „Krone“-Interview spricht der „King of Bling“ über den Wandel seiner Mode, seine berühmten Markenzeichen, die Schattenseiten der Luxusbranche und verrät, was ihm heute wirklich wichtig ist.
Totenköpfe und viel Glitzer machten Philipp Plein, den selbsternannten „King of Bling“, zu einem der auffälligsten Designer der Modewelt. Doch nicht nur seine Kollektionen haben sich über die Jahre verändert, sondern auch er selbst. Einen Einblick in sein Leben zwischen Modeimperium und Familienalltag gewährt der Kultdesigner nun in seiner sechsteiligen Dokuserie „PLEIN – Family. Business. Dreams.“, die seit 20. November auf Prime Video abrufbar ist. „Die erste Anfrage kam vor mehr als zehn Jahren von den Machern der Kardashians. Damals kam es nicht dazu – erst jetzt hat sich die richtige Konstellation ergeben“, erzählt er im „Krone“-Gespräch.
Denn bereits vor einigen Jahren hatte auch Disney Interesse an einem Familienformat gezeigt. Damals habe allerdings die private Situation nicht gepasst. Mit Amazon fand sich schließlich der richtige Partner, um die Geschichte hinter der Luxusmarke und dem Menschen Philipp Plein zu erzählen.
Ein Leben vor laufenden Kameras
Acht monatelang wurde der Kultdesigner von Kameras begleitet. Die Dreharbeiten endeten erst mit seiner jüngsten Fashion-Show in Mailand. „Das war eine interessante Erfahrung für mich und meine Familie. Wenn man sich so öffnet, legt man natürlich einen gewissen Schutzmantel ab.“
Eine Bedingung war dem 48-Jährigen dabei besonders wichtig: Nichts sollte inszeniert werden. „Hier ist alles real und alles echt. Alles, was du siehst, ist auch wirklich so abgelaufen.“ Ein Drehbuch oder gestellte Szenen habe es nicht gegeben. Selbst wenn die Kameraleute einen besonderen Moment verpassten, wurde dieser nicht nachgestellt. „Wir sind keine Darsteller und keine Schauspieler.“
Mit der Zeit seien die Kamerateams sogar zu einem festen Bestandteil des Familienalltags geworden. „Irgendwann vergisst du, dass da eine Kamera ist.“ Die Serie zeigt dabei nicht nur den glamourösen Alltag des Designers, sondern auch persönliche Herausforderungen. Plein selbst bezeichnet das Ergebnis als eine Art digitales Tagebuch: „Es erzählt schöne, traurige, ehrliche und echte Momente.“
Vom Totenkopf zum neuen Luxus-Look
Doch auch abseits der Kameras hat sich in seinem Leben einiges verändert. Plein kennt die Fashionbranche bestens, immerhin ist er seit 28 Jahren im Geschäft. Seine berühmten, mit Kristallen besetzten Totenköpfe sieht man mittlerweile allerdings seltener auf dem Laufsteg. Stattdessen finden sich in seinen Kollektionen zunehmend auch elegante Anzüge, klassische Schnitte und glamouröse Abendmode.
Ein bewusster Abschied von seiner extravaganten Vergangenheit? Keineswegs! „Jeder Mensch, jede Marke geht durch eine Evolution“, erklärt der Modeschöpfer. Auch die Ansprüche seiner Kundschaft hätten sich über die Jahre verändert. „Wenn man jetzt eine Kollektion von vor 28 Jahren mit einer heutigen vergleicht, haben sich natürlich Silhouetten verändert.“ Seinen unverkennbaren Stil will er deshalb aber nicht aufgeben. „Wir sind Maximalisten und wir zelebrieren das.“ Schließlich müsse Bling-Bling nicht zwangsläufig bedeuten, dass jedes Kleidungsstück mit funkelnden Steinen besetzt ist. Auch Stickereien und auffällige Prints könnten diesen Effekt erzielen.
Und was wird aus seinem wohl berühmtesten Markenzeichen, dem Totenkopf? „Ich sehe keinen Grund“, warum dieser verschwinden sollte, stellt Plein klar. „Wir lieben Totenköpfe und wir zelebrieren sie.“ Schließlich seien sie fest in der DNA seiner Marke verankert. Dennoch möchte er künftig auch eine breitere Zielgruppe ansprechen. „Wenn man aus dieser Nische herauswächst, möchte man natürlich auch einen größeren Markt und eine größere Zielgruppe ansprechen.“ Seiner modischen Identität bleibt er dabei treu. Denn eines steht für ihn fest: „Luxus muss polarisieren.“
Scharfe Kritik an der Luxusbranche
Dass der Münchner kein Blatt vor den Mund nimmt, zeigt sich auch, als das Gespräch auf die aktuellen Entwicklungen in der Modewelt kommt. Der Designer beobachtet den Wandel der Branche durchaus kritisch. Immer mehr traditionsreiche Modehäuser würden von großen Konzernen und Investoren geführt, während die ursprünglichen Gründer längst nicht mehr an der Spitze stünden.„Die Mode ist extrem schnelllebig“, erklärt er. Wer auf Dauer erfolgreich bleiben wolle, müsse sich deshalb ständig weiterentwickeln. Gleichzeitig seien viele Luxusmarken seiner Meinung nach bei ihrer Preisgestaltung mittlerweile zu weit gegangen.
Besonders deutlich wird er beim Thema überteuerte Basics. „Wir sind nicht dabei, unseren Kunden ein weißes Shirt für 700 Euro zu verkaufen“, sagt Plein. Schließlich müsse ein luxuriöses Produkt auch einen entsprechenden Mehrwert bieten. Doch was macht für ihn persönlich überhaupt echten Luxus aus? „Persönlichkeit und Identität“, antwortet der Designer. Nicht das Kleidungsstück allein sei entscheidend, sondern vor allem der Mensch, der es trägt. „Wenn ich einen Anzug anhabe, sitze ich anders auf dem Sofa als im Jogginganzug.“ Kleidung könne das Selbstbewusstsein stärken und dabei helfen, die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen.
Auch die ständig wechselnden Modetrends sieht Plein kritisch. Während früher große Modehäuser und Magazine wie die „Vogue“ den Ton angaben, hätten soziale Medien die Branche grundlegend verändert. „Heute mit Social Media geht ein Trend wie eine Leuchtrakete nach oben und auch gleich wieder nach unten.“ Die Lebensdauer solcher Modeerscheinungen sei dadurch deutlich kürzer geworden. Statt wenigen großen Vorbildern würden Konsumenten mittlerweile ganz unterschiedlichen Influencern und Stilrichtungen folgen. „Es gibt sehr wenige globale Trends heute noch.“ Welche Looks künftig die Modewelt dominieren werden, sei deshalb kaum noch vorherzusagen.
Maye Musk als Lieblingsmodel und Zukunftswunsch
Für Aufsehen sorgte er über die Jahre nicht nur mit seinen Kollektionen, sondern auch mit spektakulären Fashion-Shows und prominenten Models. Naomi Campbell, Adriana Lima und zahlreiche andere berühmte Gesichter präsentierten bereits seine Kreationen. Besonders interessant findet er aber nicht unbedingt die ganz großen Namen. „Was ich nicht mag an Topmodels, ist, dass sie überall sind“, verrät er. Viel spannender sei es, junge Talente zu entdecken und ihnen eine Plattform zu bieten, bevor sie den internationalen Durchbruch schaffen.
Eine Zusammenarbeit ist ihm dennoch besonders in Erinnerung geblieben: jene mit Maye Musk, der Mutter von Tesla-Chef Elon Musk. „Maye Musk war mein Lieblingsmodel“, schwärmt Plein. Die damals 70-Jährige sei gleich mehrmals für ihn über den Laufsteg gelaufen.Vor allem ein Auftritt kurz vor dem ersten Corona-Lockdown in Mailand blieb ihm in Erinnerung. In hohen Plateau-Heels meisterte Musk einen besonders langen Catwalk. „Das fand ich cool“, erinnert er sich. Gerade dass sie kein junges Model, sondern eine gestandene Frau sei, habe diese Zusammenarbeit so besonders gemacht.
Es scheint nicht immer die Sonne. Aber es regnet auch nicht für immer.
Philipp Plein
Nach fast drei Jahrzehnten im Modegeschäft hat Plein ein eigenes Luxusimperium aufgebaut. Doch auf die Frage, was er beruflich und privat noch erreichen möchte, fällt seine Antwort überraschend bodenständig aus „Ich will einfach nur ein guter Vater sein für meine Kinder. Ich will, dass wir zufrieden sind, so wie wir sind.“ Am liebsten würde er daran gar nichts verändern. Gleichzeitig weiß er, dass im Leben nichts von Dauer ist. „Der Erfolg ist nicht für immer. Die Liebe ist nicht für immer. Das Glück ist nicht für immer.“ Und dann folgt ein Satz, der wohl auch das Lebensmotto des sonst so extravaganten Designers sein könnte: „Es scheint nicht immer die Sonne. Aber es regnet auch nicht für immer.“
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