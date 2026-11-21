Soldaten üben für möglichen Ukraine-Einsatz

Besonders brisant: Dort findet derzeit die von der „Koalition der Willigen“ organisierte Militärübung „Koalicja 26.2“ statt. Verletzt wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP niemand, größere Schäden blieben zunächst aus. Europäische Streitkräfte bereiten sich dort auf einen möglichen Einsatz nach einem Ende des Ukraine-Krieges vor. Ziel wäre es, die Ukraine zu stabilisieren und beim Wiederaufbau ihrer Streitkräfte zu helfen.