Nächster schwerer Unfall nur knapp 60 Minuten später

Nur knapp eine Stunde später kam es in der Wiener Innenstadt gegen 0.20 Uhr am Samstag zu einem folgenschweren Unfall. Am Ring auf Höhe der Kreuzung Bellariastraße wollte ein Fußgänger gerade die Prachtstraße überqueren. Ein herannahender 23 Jahre alter Pkw-Lenker bemerkte den 43-jährigen Passanten offenbar etwas zu spät, konnte seinen Wagen aber gerade noch auf den linken Fahrstreifen lenken und so eine Kollision verhindern.