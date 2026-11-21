Schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang am späten Freitagabend in Wien-Donaustadt: Auf einer Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Motorradfahrer. Der junge Biker, 16 Jahre alt, wurde so schwer verletzt, dass er den Unfall nicht überlebte. Eine Stunde später der nächste fatale Crash, diesmal in der Innenstadt ...
Gegen 23.30 Uhr ereignete sich der folgenschwere Unfall. Der Bus wollte laut aktuellem Ermittlungsstand die Kreuzung Schafflerhofstraße mit der Niklas-Eslarn-Straße geradeaus überqueren. Zeitgleich näherte sich der junge Motorradfahrer vom Telephonweg kommend in Richtung Niklas-Eslar-Straße. Er wollte ebenfalls die Kreuzung überqueren. Im Kreuzungsbereich sei es dann zum Zusammenstoß gekommen, so die Polizei am Samstag.
Erfolglose Reanimationsversuche
Die Verletzungen, die der Jugendliche bei dem Unfall erlitt, waren so schwer, dass er noch vor Ort starb. Sofortige Reanimationsversuche durch Unfallzeugen und Einsatzkräfte seien erfolglos geblieben, hieß es. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Burschen feststellen.
Nächster schwerer Unfall nur knapp 60 Minuten später
Nur knapp eine Stunde später kam es in der Wiener Innenstadt gegen 0.20 Uhr am Samstag zu einem folgenschweren Unfall. Am Ring auf Höhe der Kreuzung Bellariastraße wollte ein Fußgänger gerade die Prachtstraße überqueren. Ein herannahender 23 Jahre alter Pkw-Lenker bemerkte den 43-jährigen Passanten offenbar etwas zu spät, konnte seinen Wagen aber gerade noch auf den linken Fahrstreifen lenken und so eine Kollision verhindern.
Der hinter dem Auto nachkommende 20-Jährige konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren – sein Pkw erfasste den Fußgänger. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen – es wurde unter Lebensgefahr ins Krankenhaus eingeliefert.
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