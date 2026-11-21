Auf Beamten zugefahren

Endstation war wenig später die Altmannsdorfer Straße, wie die Exekutive berichtete. Dort hatten die Polizisten mit ihrem Streifenwagen die Straße blockiert. Der 29-Jährige wurde zwar langsamer, fuhr aber weiter auf die Sperre und auch einen Beamten zu, der aus dem Wagen gestiegen war. Der Polizist feuerte deshalb aus der Nähe in die Motorhaube des Mercedes, woraufhin der Lenker aufgab.