Wilde Verfolgungsjagd kurz nach Mitternacht in Wien: Ein Autofahrer hatte auf der A23 die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen, er war nicht nur zu schnell unterwegs, sondern legte auch noch eine sehr unsichere Fahrweise an den Tag. Was folgte, war eine temporeiche Verfolgung, die in einer Schussabgabe auf das Auto des Rasers gipfelte.
Der Lenker war in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als ihn die Polizisten bemerkten. Er war zu schnell und konnte die Fahrspur auch mehrfach nicht halten. Als die Polizisten den Lenker stoppen wollten, ergriff er die Flucht und fuhr mit mehr als 200 km/h davon.
Auf Beamten zugefahren
Endstation war wenig später die Altmannsdorfer Straße, wie die Exekutive berichtete. Dort hatten die Polizisten mit ihrem Streifenwagen die Straße blockiert. Der 29-Jährige wurde zwar langsamer, fuhr aber weiter auf die Sperre und auch einen Beamten zu, der aus dem Wagen gestiegen war. Der Polizist feuerte deshalb aus der Nähe in die Motorhaube des Mercedes, woraufhin der Lenker aufgab.
Bei ihm wurden Anzeichen einer Übermüdung sowie eine Alkoholisierung von 0,6 Promille festgestellt. Der Österreicher wurde festgenommen, er wird mehrfach angezeigt.
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