Das Land Oberösterreich ist, wie berichtet, auf der Suche nach Investoren, die bis zu 49 Prozent der Anteile am Linzer Flughafen kaufen. Offiziell heißt es: Interessenten können sich bis 11. Jänner bewerben. Hinter den Kulissen will man aber nicht (nur) darauf warten, dass die passenden Kapitalgeber über Linz-Hörsching vom Himmel fallen.