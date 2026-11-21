Es ist ein politisch heikles Thema und es geht um Millionen: Das Land Oberösterreich will bis zu 49 Prozent der Anteile am defizitären Linzer Flughafen an private Investoren verkaufen. Jetzt hat das Land die ersten potenziellen Partner kontaktiert.
Das Land Oberösterreich ist, wie berichtet, auf der Suche nach Investoren, die bis zu 49 Prozent der Anteile am Linzer Flughafen kaufen. Offiziell heißt es: Interessenten können sich bis 11. Jänner bewerben. Hinter den Kulissen will man aber nicht (nur) darauf warten, dass die passenden Kapitalgeber über Linz-Hörsching vom Himmel fallen.
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