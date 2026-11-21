Wer aufmerksam durch die Wolfsberger Innenstadt spaziert, hat bestimmt schon bemerkt, dass in Wolfsberg ein neues Lokal eingezogen ist. Wobei „neu“ nicht wirklich zutrifft. Geändert hat sich nämlich „nur“ der Name: Aus dem Franchise-Lokal „Meerida“ wurde das eigenständige „Soolt“.