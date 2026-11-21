Startnummern-Pech für Katharina Truppe und Katharina Huber beim Slalom in Gurgl. Die beiden ÖSV-Athletinnen wurden im ersten Durchgang vom Nebel verschwunden. Prompt als Huber im Ziel war, besserte sich die Sicht auch schon wieder.
Als siebente Läuferin schob sich Truppe am Samstag aus dem Starthaus – und verlor bereits nach wenigen Metern eine halbe Sekunde auf die führende Schwedin Anna Swenn-Larsson.
Erst nach Huber verschwand der Nebel
Auf den TV-Bildern war die Kärntnerin nur blass zu erkennen und auch Huber verschwand mit Startnummer acht im Tiroler Nebel. Wie verflucht: Als die Olympiasiegerin im Zielraum abschwang, verschwand der Nebel, teilweise kam sogar de Sonne durch.
„Ich bin nicht gut ins Fahren gekommen“, gestand Truppe im ORF-Interview, sich von der schlechten Sicht einschüchtern gelassen zu lassen. „Da hat vieles nicht zusammengepasst. Schauen wir einmal, ob ich das im zweiten Durchgang richten kann. Die Sicht hat sicher ihren Teil dazu beigetragen.“
Im zweiten Lauf (ab 13.30 Uhr) haben Truppe und Huber nun einen Rückstand von 1,52 beziehungsweise 2,50 Sekunden aufzuholen.
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