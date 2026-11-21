Pyrotechnik sichergestellt

„Durch die alarmierten Polizeikräfte wurde die 31-Jährige mehrmals aufgefordert, den Fahnenmast selbstständig zu verlassen“, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick. Die Frau sei in weiterer Folge selbstständig wieder hinuntergeklettert. Bei sich hatte sie weitere pyrotechnische Gegenstände. Es kam zur Sicherstellung. Die Frau wurde mehrfach angezeigt.