Mit einer Palästina-Fahne und entzündeter Pyrotechnik hat eine Frau am Freitagnachmittag beim Wiener Parlament die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die 31-Jährige erklomm einen der Masten und befestigte die Fahne daran.
Kurz vor 18 Uhr begann die 31-Jährigen ihre gefährliche Klettertour. Oben angekommen befestigte die Österreicherin eine Palästina-Fahne am Mast und entzündete zudem Pyrotechnik, wie die Polizei mitteilte.
Pyrotechnik sichergestellt
„Durch die alarmierten Polizeikräfte wurde die 31-Jährige mehrmals aufgefordert, den Fahnenmast selbstständig zu verlassen“, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick. Die Frau sei in weiterer Folge selbstständig wieder hinuntergeklettert. Bei sich hatte sie weitere pyrotechnische Gegenstände. Es kam zur Sicherstellung. Die Frau wurde mehrfach angezeigt.
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