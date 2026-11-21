Österreichs Slalomläuferinnen strichen Aichers skifahrerisches Können hervor. Besonders angetan hat es ihnen aber die Unbekümmertheit der Kontrahentin. „Sie macht einfach ihre Sache. Sie steht mit gleich viel Selbstvertrauen da, egal ob sie in Levi gewinnt oder ausscheidet. Heute ist Rennen, wurscht was war, ich fahre heute einfach“, meint Truppe die Herangehensweise der in Salzburg lebenden Aicher zu kennen. Andreas Puelacher, der Tiroler Chefcoach der DSV-Frauen, bedankte sich auch für eine Extraportion Motivation aus Österreich. „Hauptsoch‘ vor di Deitschn – noch ist es im Rennen nicht geglückt“, spielte Puelacher auf einen Gag von ÖSV-Star Julia Scheib als Gast bei „Willkommen Österreich“ an.