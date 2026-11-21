Der Ski-Zirkus macht in Gurgl halt. Heute steht der Slalom der Damen auf dem Programm, wir berichten ab 10.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Ötztaler Ziachkiachln waren Katharina Truppe bis Freitag kein Begriff. „Alles, was in Fett rausgebraten wird, kann nicht schlecht sein“, sagte das Kärntner Ski-Ass beim Show-Kochen in Hochgurgl über die aus der Fritteuse gehobene Mehlspeise. Auf den Geschmack gekommen ist Truppe bereits sportlich – mit Platz drei in ihrem ersten Saisonrennen in Levi. „Ein Podestplatz schmeckt immer.“
Dass ihr achter Stockerlplatz im Weltcup zuletzt samt Patzer auf einem Hang passierte, der ihr nicht auf den Leib geschneidert ist, gab Truppe zusätzliches Selbstvertrauen. „Ich bin beruhigt, dass ich nach dem Sommer noch Skifahren kann.“ Mit dem Rennen im höchsten Nicht-Gletscherskigebiet Europas warten nun ganz andere Schneeverhältnisse und ein längerer Steilhang. Beim Training habe sie sich geplagt, gestand die 30-Jährige. „Ich hoffe, dass es einfach eine schlechte Generalprobe war. Es hat vieles nicht gepasst.“
Legt Truppe heute einen weiteren Podestplatz nach, wäre es der erste für die ÖSV-Frauen am noch jungen Weltcup-Ort. Die bisherigen zwei Rennen endeten jeweils in der Reihenfolge: 1. Mikaela Shiffrin (USA), 2. Lara Colturi (ALB), 3. Camille Rast (SUI). Weil US-Star Shiffrin aber mit Fokus auf schnellere Disziplinen in der Heimat weilt und erst kommende Woche wieder in Killington dabei ist, steht die Tür für andere Siegerinnen im Slalom offen. Truppe: „Wenn Shiffrin nicht da ist, fällt die Dominanz weg. So ist es richtig spannend, da kann alles passieren.“
Aicher erstmals als Gejagte
Womöglich der erste Weltcupsieg der hochtalentierten Colturi, zuletzt Zweite in Levi. In der Vorwoche wurde die 20-Jährige nur von der 23-jährigen Emma Aicher überflügelt. „Ich habe davor keine Ahnung gehabt, wie das ausgeht. Es war richtig cool, einfach draufloszufahren und mein Ding zu machen“, sagte die ebenfalls in Gurgl backende Aicher. Von Truppe wurde die Gesamtweltcup-Aspirantin kurzerhand als Gejagte tituliert. Wie ihr diese Rolle liege? „Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehabt. Werde ich morgen ausprobieren“, sagte Aicher.
Österreichs Slalomläuferinnen strichen Aichers skifahrerisches Können hervor. Besonders angetan hat es ihnen aber die Unbekümmertheit der Kontrahentin. „Sie macht einfach ihre Sache. Sie steht mit gleich viel Selbstvertrauen da, egal ob sie in Levi gewinnt oder ausscheidet. Heute ist Rennen, wurscht was war, ich fahre heute einfach“, meint Truppe die Herangehensweise der in Salzburg lebenden Aicher zu kennen. Andreas Puelacher, der Tiroler Chefcoach der DSV-Frauen, bedankte sich auch für eine Extraportion Motivation aus Österreich. „Hauptsoch‘ vor di Deitschn – noch ist es im Rennen nicht geglückt“, spielte Puelacher auf einen Gag von ÖSV-Star Julia Scheib als Gast bei „Willkommen Österreich“ an.
„Rennpferd“ führt ÖSV-Frauen an
Weiter auf Angriff gepolt will Österreichs Cheftrainer Johannes Zöchling seine Läuferinnen sehen. „Die Athletinnen wissen, dass ihr Skifahren funktioniert. Ich möchte dynamisches, aktives Skifahren sehen. Dann kommt der Rest von selbst.“ Für Truppe sei die Rolle als Teamleaderin keine Bürde. „Heimrennen beflügeln sie, sie ist ein Rennpferd.“ Katharina Huber hingegen falle es schwerer, aus einer ansprechenden Position noch einen draufzusetzen. „Für sie war Rang neun ein solider Start“, sagte Zöchling in der Hoffnung, dass sich die Teamkombi-Olympiasiegerin „über gute Ergebnisse in einen gewissen Flow reinfährt“. Das weitere ÖSV-Aufgebot: Natalie Falch, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Valentina Rings-Wanner.
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