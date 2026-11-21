Werbik zeigt sich enttäuscht: Ihm sei es nie um Geld, sondern ums Prinzip gegangen. Selbst einen symbolischen Schadenersatz von einem Euro hätte er akzeptiert. „Ich hätte mir aus menschlicher Sicht gewünscht, dass eine solche Angelegenheit unter Erwachsenen vernünftig geklärt werden kann, ohne letztendlich vor Gericht landen zu müssen.“