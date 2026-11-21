Was als hitzige Diskussion nach einer Gemeinderatssitzung am 25. Juni begann, endete diese Woche vor dem Landesgericht Wiener Neustadt in Niederösterreich.
Peter Werbik von der Bürgerliste in Wöllersdorf-Steinabrückl, Bezirk Wiener Neustadt, fühlte sich von FPÖ-Vizebürgermeister Gernot Forster bedroht, nachdem dieser ihm laut seiner Darstellung mit der Hand auf der Schulter zugerufen hatte: „Pass auf dich auf, Peter!“ Werbik erstattete daraufhin Anzeige und die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen gefährlicher Drohung. Doch vor Gericht wurde Forster nun freigesprochen.
Werbik zeigt sich enttäuscht: Ihm sei es nie um Geld, sondern ums Prinzip gegangen. Selbst einen symbolischen Schadenersatz von einem Euro hätte er akzeptiert. „Ich hätte mir aus menschlicher Sicht gewünscht, dass eine solche Angelegenheit unter Erwachsenen vernünftig geklärt werden kann, ohne letztendlich vor Gericht landen zu müssen.“
Leider sah der Richter ein politisches Schauspiel dahinter, anstatt faktenbasiert den Fall zu werten.
Peter Werbik, Liste Werbik Wöllersdorf-Steinabrückl
„Schäbig, was hier konstruiert worden ist!“
Forster wiederum spricht von einer konstruierten Anschuldigung und bezeichnete das Vorgehen als „schäbig“. Denn: „Ich habe von Anfang an klargestellt, dass ich niemanden bedroht habe und zu keinem Zeitpunkt Gewalt androhen wollte.“
Und er betont nach seinem Freispruch: „Was ich Herrn Werbik allerdings schon mitgeben möchte: Politische Meinungsverschiedenheiten gehören in den Gemeinderat.“ Mit dem Freispruch sei die Sache für ihn jedoch erledigt.
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