Harry schwärmt von Schulsystem

Im August hatten Harry und Meghan plötzlich ihrem Leben in Kalifornien den Rücken gekehrt. Sonne und Strand wurden nach sechs Jahren wieder gegen das verregnete London eingetauscht. Öffentlich erklärt wurde dazu, einen familiären Neuanfang versuchen zu wollen, die Kinder Archie und Lilibet sollten ein anderes Bildungssystem genießen. „Das Selbstvertrauen der beiden ist seit dem Besuch einer britischen Schule sprunghaft gestiegen, was wirklich, wirklich schön ist“, sagte Harry im Fernsehen.