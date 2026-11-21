Überraschend wandten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihrer vielfach gepriesenen Traumheimat USA ab. Eine Entscheidung, die laut einem brisanten Medienbericht aus der Not heraus getroffen worden sein dürfte.
Sie schwärmten von Familiennähe, britischen Schulen und einem neuen Leben. Doch in Wahrheit dürften Harry Probleme mit seinem US-Visum geplagt haben, schreibt nun das US-Portal „Page Six“ und beruft sich dabei auf mehrere Quellen.
„Sein Visum war abgelaufen und wurde nicht sofort verlängert“, erklärte demnach ein Insider aus US-Regierungskreisen. Ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums schilderte, Visa wie seines müssten regelmäßig erneuert werden.
Hier ist Harry mit Lilibet und Archie zu sehen:
Harry schwärmt von Schulsystem
Im August hatten Harry und Meghan plötzlich ihrem Leben in Kalifornien den Rücken gekehrt. Sonne und Strand wurden nach sechs Jahren wieder gegen das verregnete London eingetauscht. Öffentlich erklärt wurde dazu, einen familiären Neuanfang versuchen zu wollen, die Kinder Archie und Lilibet sollten ein anderes Bildungssystem genießen. „Das Selbstvertrauen der beiden ist seit dem Besuch einer britischen Schule sprunghaft gestiegen, was wirklich, wirklich schön ist“, sagte Harry im Fernsehen.
Eigentlich wollte das Paar nie wieder zurück
Eine überraschende Kehrtwende, wenn man etwa Harrys Aussagen gegenüber dem britischen Rundfunk „BBC“ aus dem Mai 2025 betrachtet: „Ich kann mir derzeit keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder zurück nach Großbritannien bringen würde.“ Zu groß seien die Sicherheitsbedenken. Nun zeigt er sich plötzlich vom Alltag begeistert.
Unklar ist, welches Visum Harry besessen hatte. „Page Six“ zufolge könnte es ein Diplomatenvisum gewesen sein. Mittlerweile soll der 42-Jährige wieder ohne Bedenken in die Vereinigten Staaten reisen können.
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