Julian Trummer hatte beim Motorradrennen in den Straßenschluchten von Macau viel vor. In der ersten Runde schockte er die Zuschauer, hatte zum Glück aber ein paar Schutzengel mit an Bord. Nur sein Rennfahrer-Herz blutete.
Glück im Unglück hatte in der Nacht auf Samstag Motorrad-Ass Julian Trummer. Der steirische Road-Racer flog beim legendären Macau-Grand-Prix in der ersten Runde mit seiner BMW ab und knallte in die Leitplanken. Dabei blieb er unverletzt, meldete sich Stunden nach dem Unfall in den sozialen Medien zu Wort.
Entwarnung nach bangen Stunden
„Mir geht es gut soweit, nur Prellungen und ein verletzten Rennfahrer-Herz“, schrieb Trummer, der sich nach Platz drei im Qualifying große Hoffnungen auf einen Podestplatz beim Klassiker gemacht hatte. „Ein klitzekleiner Fehler von mir, der leider dem Team und mir das Rennen und die Hoffnung auf ein Podium zerstörte“, schrieb der Steirer weiter.
Den Unfall schilderte er folgendermaßen: „Als ich aus T18 rauskam, konnte ich dieses Mal so hart das Gas öffnen, dass ich wohl etwas mehr Speed mitnahm in T19 rein, ging etwas weit und als ich schon fast rum war, rutschte mir im staubigen Part der Hinterreifen einfach weg.“
Sieg ging an Favoriten
Das Rennen wurde daraufhin unterbrochen und anschließend noch einmal neu gestartet. Der Sieg ging an den britischen Favoriten Peter Hickman, der Niederösterreicher Florian Astner wurde belegte bei seinem Macau-Debüt Elfter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.