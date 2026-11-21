Entwarnung nach bangen Stunden

„Mir geht es gut soweit, nur Prellungen und ein verletzten Rennfahrer-Herz“, schrieb Trummer, der sich nach Platz drei im Qualifying große Hoffnungen auf einen Podestplatz beim Klassiker gemacht hatte. „Ein klitzekleiner Fehler von mir, der leider dem Team und mir das Rennen und die Hoffnung auf ein Podium zerstörte“, schrieb der Steirer weiter.