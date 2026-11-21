Der Streaminganbieter Joyn hat die vierte Staffel der deutschen Ausgabe von „Forsthaus Rampensau“ kurzfristig auf 2027 verschoben – offiziell aus „produktionstechnischen Gründen“. Nun gibt es neue Hintergründe dazu – und die haben es wahrlich in sich ...
Am 6. November sollte die neue Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“, die ebenfalls im Kärntner Lavanttal produziert wurde, auf Joyn und bei sixx ursprünglich starten. Die Dreharbeiten waren abgeschlossen, die Werbung für die neuen Folgen lief bereits.
„Produktionstechnische Gründe“ als offizielle Version
Doch kurz davor teilte Joyn in den sozialen Netzwerken mit, dass sich der Staffelstart auf nächstes Jahr verschieben wird und begründete den Schritt mit „produktionstechnischen Gründen“. Seither brodelte die Gerüchteküche. ZUnächst war von einem Rassismusekalt die Rede. So soll es bei den Dreharbeiten zu einem Streit zwischen zwei Frauen-Teams gekommen sein, bei dem das Wort „Affe“ gefallen sein soll. Infolgedessen sollen zwei Frauenduos die Dreharbeiten verlassen haben.
Die plötzliche Verschiebung schlug in Deutschland hohe Wellen:
„Es kann wirklich gut sein, dass es nicht ausgestrahlt wird“
Neues Öl ins Feuer goss in dieser Woche Teilnehmerin Laura Lettgen, auch als Laura Blond bekannt. In einem Interview mit „Blitzlichtgewitter“ erklärte die Influencerin, sie kenne inzwischen den Hintergrund der überraschenden Verschiebung. Ihre Einschätzung fiel deutlich aus: „Es kann wirklich gut sein, dass es nicht ausgestrahlt wird. Also, ich weiß jetzt, um was es geht. Und das ist halt kein Larifari“, betonte Lettgen. Welche Informationen sie zu diesem Schluss bringen, legte sie allerdings nicht offen.
Teilnehmerin erhebt schwere Vorwürfe
Die „Bild“-Zeitung will nun erfahren haben, dass hinter der plötzlichen Verschiebung schwere Vergewaltigungsvorwürfe einer Teilnehmerin stecken. Konkret handelt es sich um Stella Brinkmann. Die 24-jährige, die mit ihrer Schwester Brenda (23) in die TV-Hütte zog, soll gegenüber dem Sender einem anderen Teilnehmer des Formats (Name der „Bild“ bekannt) vorgeworfen haben, sie während der Staffel vergewaltigt zu haben. Angesichts der Schwere des Vorwurfs wurde die Ausstrahlung daher in letzter Sekunde gestoppt. Offenbar um genügend Zeit zu gewinnen, die Anschuldigung sorgfältig zu prüfen.
Enthüllt: Das steckt wirklich hinter der Verschiebung
Produktionsfirma ging komplette Aufzeichnungen noch einmal durch
Wie die „Bild“ schreibt, gingen Mitarbeiter des Senders und der Produktionsfirma die kompletten Aufzeichnungen der rund zweiwöchigen Dreharbeiten im Juli noch einmal minutiös durch. Doch anscheinend konnten keine Hinweise auf eine sexuelle Grenzüberschreitung festgestellt werden. Dennoch blieben die Verantwortlichen bei der Entscheidung, die Ausstrahlung der Staffel zu verschieben. „Der Fall bleibt für den Sender hochsensibel und komplex. Die Anschuldigungen der Teilnehmerin werden ernst genommen und sorgfältig geprüft“, schreibt die „Bild“.
Keine Anzeige erstattet?
Eine Strafanzeige Brinkmanns liegt den Ermittlungsbehörden nach „Bild“-Recherchen aktuell nicht vor. Auch Joyn hat offenbar keine Kenntnis über eine Anzeige. Der beschuldigte Reality-Star zeigte sich gegenüber „Bild“ völlig überrascht von den Anschuldigungen gegen ihn. Nach eigenen Angaben hatte er bis zu diesem Zeitpunkt nichts davon gewusst und war auch vom Sender nicht dazu kontaktiert worden. Den Vergewaltigungsvorwurf weist er ausdrücklich und entschieden zurück. Brinkmann wollte gegenüber der „Bild“ nichts zu ihren Vorwürfen sagen.
Wie geht es nun weiter?
Ein Sprecher von ProSiebenSat.1 sagte gegenüber der Zeitung: „Joyn hat ,Forsthaus Rampensau Germany‘ aus produktionstechnischen Gründen verschoben. Seit der kurzfristigen Verschiebung hat das ,Forsthaus‘-Team sehr intensiv daran gearbeitet, eine Ausstrahlung schnell möglich zu machen. Wir sind sehr sicher, dass Joyn ,Forsthaus Rampensau‘ im frühen Jahr 2027 zeigen wird. Den genauen Start-Termin wird Joyn rechtzeitig bekannt geben.“
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