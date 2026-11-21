Am 6. November sollte die neue Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“, die ebenfalls im Kärntner Lavanttal produziert wurde, auf Joyn und bei sixx ursprünglich starten. Die Dreharbeiten waren abgeschlossen, die Werbung für die neuen Folgen lief bereits.

„Produktionstechnische Gründe“ als offizielle Version

Doch kurz davor teilte Joyn in den sozialen Netzwerken mit, dass sich der Staffelstart auf nächstes Jahr verschieben wird und begründete den Schritt mit „produktionstechnischen Gründen“. Seither brodelte die Gerüchteküche. ZUnächst war von einem Rassismusekalt die Rede. So soll es bei den Dreharbeiten zu einem Streit zwischen zwei Frauen-Teams gekommen sein, bei dem das Wort „Affe“ gefallen sein soll. Infolgedessen sollen zwei Frauenduos die Dreharbeiten verlassen haben.

Die plötzliche Verschiebung schlug in Deutschland hohe Wellen: