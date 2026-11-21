Die Flugabgabe ist zwölf Euro teuer, bei Kurzstrecken sogar 30 Euro pro Ticket. Das ist der Zündstoff einer Debatte, die längst über die Frage „Standort oder Klima“ hinausgeht. Viele Landeshauptleute fordern die Abschaffung. Denn am Flughafen Wien zeigen sich die Folgen: Von Jänner bis September 2026 ging das Passagier-Aufkommen um 4,5 Prozent auf 23,5 Millionen zurück. Im September allein waren es minus 7,5%, im Oktober minus 7,7%. Die Prognose für das Gesamtjahr liegt bei etwa 30,5 Millionen – das sind um rund zwei Millionen weniger als im Vorjahr.