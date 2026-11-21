Die Flugabgabe ist zwölf Euro teuer, bei Kurzstrecken sogar 30 Euro pro Ticket. Das ist der Zündstoff einer Debatte, die längst über die Frage „Standort oder Klima“ hinausgeht. Viele Landeshauptleute fordern die Abschaffung. Denn am Flughafen Wien zeigen sich die Folgen: Von Jänner bis September 2026 ging das Passagier-Aufkommen um 4,5 Prozent auf 23,5 Millionen zurück. Im September allein waren es minus 7,5%, im Oktober minus 7,7%. Die Prognose für das Gesamtjahr liegt bei etwa 30,5 Millionen – das sind um rund zwei Millionen weniger als im Vorjahr.
Der Flughafen Bratislava hingegen meldet den zehnten Rekordmonat in Folge: eine Verdoppelung der Passagierzahl im Oktober, auch von Jänner bis Oktober ein Plus von 99 Prozent auf über vier Millionen Reisende.
Die Billig-Airline Wizz Air hat sich aufgrund der Kosten aus Schwechat verabschiedet und in der slowakischen Hauptstadt eine Basis eröffnet, Ryanair hat Flugzeuge bei uns abgezogen. Die Tourismusszene warnt vor Wertschöpfungsverlusten durch weniger Gäste und fordert eine Streichung der Abgabe.
Doch Finanzminister Marterbauer bleibt hart. 190 Millionen Euro bringt die Abgabe dem Budget, „auf die kann ich nicht verzichten“, sagt er. Einen Vorschlag hat er dennoch: Business- und First-Class-Tickets stärker belasten, dafür Economy-Passagiere entlasten. Das Argument: „Wenn Manager herumfliegen, kommt es auf 30, 40, 50 Euro nicht an.“ Es wäre ein realistischer Kompromiss – vorausgesetzt, die Länder nehmen ihre Maximalforderung zurück und verhandeln über eine Senkung statt einer Streichung.
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